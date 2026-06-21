سید محمد موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس سرپرستان خانوار اظهار کرد: یکی از اولویتهای مهم انجمن حمایت از زندانیان، جلوگیری از گسترش مشکلات معیشتی، اجتماعی و تربیتی برای خانوادههایی است که به دلیل زندانی شدن سرپرست خود با چالشهای جدی مواجه میشوند.
وی افزود: از ابتدای سال گذشته تاکنون یکهزار و ۵۸۴ خانواده زندانی تحت پوشش خدمات حمایتی این انجمن قرار گرفتهاند و تلاش شده است با استفاده از ظرفیتهای موجود، حمایتهای هدفمند و مستمر از این خانوادهها صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان با اشاره به افزایش درآمدهای پایدار انجمن گفت: با برنامهریزی انجامشده و تقویت منابع درآمدی پایدار، همچنین با بهرهگیری از کمکهای خیرین، درصدد افزایش میزان کمکهای نقدی و غیرنقدی به خانوادههای نیازمند تحت پوشش هستیم تا بخشی از مشکلات معیشتی و اجتماعی آنان کاهش یابد.
موسویان با تشریح عملکرد مالی انجمن بیان کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۴۷۹ میلیارد ریال توسط انجمن حمایت از زندانیان اصفهان به خانوادههای زندانیان کمک شده است. این حمایتها در قالب پرداختهای نقدی، توزیع بستههای معیشتی، تأمین هزینههای درمانی، تعمیر و مرمت منازل، پرداخت اجارهبها و ودیعه مسکن، کمک به آزادی زندانیان، حمایت از ازدواج و تأمین جهیزیه، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت آموزشی از خانوادهها و سایر نیازهای ضروری انجام شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد حمایتی از کمکهای صرفاً مقطعی به سمت توانمندسازی افزود: در چارچوب دوره تحول و تعالی نظام قضایی و اجرای سند تحول قضایی، لازم است انجمن حمایت از زندانیان به سمت خودکفایی خانوادهها و ایجاد منابع درآمدی پایدار حرکت کند تا این خانوادهها بتوانند با اتکا به توانمندیهای خود، از چرخه وابستگی خارج شوند.
دادستان اصفهان خاطرنشان کرد: توسعه اشتغالزایی، آموزش مهارتهای فنی و حرفهای و ایجاد فرصتهای درآمدزا برای خانواده زندانیان، از جمله برنامههایی است که میتواند زمینه توانمندسازی پایدار این قشر را فراهم کند و آثار مثبت اجتماعی آن در سطح جامعه مشهود خواهد بود.
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