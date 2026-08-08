به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی ظهر شنبه در نشست با هیئت امنای ستاد دیه استان گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حاج کامرانزاده از پیشکسوتان عرصه خیر و دستگیری از نیازمندان، به تبیین نگاه شرع مقدس به مسئله زندان پرداخت و اظهار کرد: در دین مبین اسلام و در کتب روایی ما بابی تحت عنوان «احکام السجون» وجود دارد که نشان میدهد اسلام حتی برای زندانیان نیز قوانینی وضع کرده تا در دوران حبس آسیب نبینند.
امام جمعه رشت با اشاره به روایات اسلامی و تأکیدات علمای بزرگ شیعه همچون محدث نوری، تصریح کرد: ثواب و فضیلت تلاش برای برآورده کردن حاجت برادر مؤمن و گرهگشایی از کار مردم، از بسیاری از مستحبات مؤکد مانند زیارت امام حسین (ع) نیز بالاتر شمرده شده است.
وی با یادآوری توصیهای از رهبر شهید انقلاب افزود: شهید ایران همواره تأکید داشتند که حتی اگر مسئولان امکانات مالی برای حل تمام مشکلات را ندارند، با روی گشاده و گوش سپردن به درددل مردم، به آنها آرامش دهند؛ چرا که همین شنیدن و توجه کردن، نوعی گرهگشایی است.
انتقاد از عملکرد بانکها در قبال تولیدکنندگان
آیتالله فلاحتی در بخش دیگری از سخنان خود، زندانیان جرایم غیرعمد را قربانیان شرایط و شکستهای اجتماعی و اقتصادی دانست و با انتقاد صریح از رویه برخی بانکها گفت: بانکها یکی از عوامل شکست تولیدکنندگان هستند. رسالت بانک صرفاً پول دادن نیست، بلکه باید بر روند هزینهکرد تسهیلات مدیریت و نظارت داشته باشند.
وی افزود: گاهی یک تولیدکننده به دلیل دریافت وامهای بدون پشتوانه فکری و مدیریتی و عدم وجود بازارسنجی مناسب، زمین میخورد و راهی زندان میشود. بانکها باید مدیریت سرمایه را به وامگیرندگان بیاموزند تا شاهد این ورشکستگیها نباشیم.
لزوم مراقبت پس از خروج و اشتغالآفرینی برای زندانیان
نماینده مقام معظم رهبری در گیلان با استقبال از طرحهای اشتغالزایی سازمان زندانها، بر ضرورت عدم رهاسازی زندانیان پس از آزادی تأکید کرد و گفت: فردی که آزاد میشود نباید در جامعه رها شود. اعطای وامهای خرد برای مشاغل خانگی و کشاورزی و سرکشی مداوم به خانوادههای آنان، مانع از بازگشت مجدد فرد به چرخه جرم میشود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ بنیان خانواده، خواستار توجه ویژه به آزادی زنان زندانی جرایم غیرعمد شد و تأکید کرد: اگرچه پدر نانآور خانواده است، اما حضور مادر، به ویژه مادری که فرزند خردسال دارد، شیرازه و خیمه خانواده است و جای خالی او آسیبهای جبرانناپذیری در پی دارد.
هدایت هزینههای مجالس ترحیم به سمت آزادی زندانیان
آیتالله فلاحتی در پایان ضمن تقدیر از خیرین ستاد دیه، این عمل را مصداق جهاد با اموال در قرآن کریم دانست و پیشنهاد داد: ائمه جمعه و رسانهها باید فرهنگسازی کنند تا هزینههای سنگین و گاه غیرضروری مجالس ترحیم، به سمت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد سوق داده شود.
وی خاطرنشان کرد: البته باید مراقب بود این حمایتها به گونهای نباشد که در جامعه سلب اعتماد ایجاد کند و عدهای با تصور اینکه همواره کسی تاوان خطای آنها را میدهد، بیمحابا زیر بار بدهی بروند.
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