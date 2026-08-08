گزینه ترامپ به عنوان دادستان کل آمریکا انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جمهوری‌خواهان سنای آمریکا روز شنبه «تاد بلانش» را به عنوان دادستان کل آمریکا تأیید کردند و به یکی از جنجالی‌ترین مبارزات کابینه در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ پایان دادند.

بلانش با رأی ۵۰ به ۴۹ تأیید شد و سناتورهای جمهوری‌خواه سوزان کالینز و لیزا مورکوفسکی با او مخالفت کردند. رأی سناتور بیل کسیدی پس از اعلام روز جمعه مبنی بر اینکه فکر می‌کند بلانش بهترین گزینه‌ای است که ترامپ ارائه داده، تعیین‌کننده بود.

این رأی‌گیری پایان اوج بن‌بست چند هفته‌ای بین جمهوری‌خواهان سنا و دولت ترامپ بر سر بلانش بود که از ماه آوریل به عنوان دادستان کل موقت خدمت کرده و پیش از این به عنوان مقام دوم وزارت دادگستری، آن را اداره می‌کرد.

سناتورهای جمهوری‌خواه نگرانی‌هایی را در مورد نحوه برخورد بلانش با انتشار اسناد مربوط به جفری اپستین و همچنین نقش او در تأسیس صندوق ۱.۸ میلیارد دلاری «ضد تسلیحاتی کردن» ترامپ و توافق‌نامه مصونیت مالیاتی مرتبط با آن برای ترامپ و خانواده‌اش مطرح کرده بودند.

برخی از جمهوری‌خواهان گفته‌اند که بلانش، که تقریباً یک دهه به عنوان دادستان در نیویورک فعالیت داشته است، احتمالاً خوشایندترین نامزدی است که ترامپ می‌توانست معرفی کند.

بلانش سابقه فعالیت به عنوان وکیل ترامپ و فعالیت در پرونده پرداخت حق‌السکوت ترامپ در پرونده رابطه نامشروعش را دارد.