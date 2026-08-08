به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام رضا نوری ظهر شنبه در دیدار با خبرنگاران خراسانشمالی به مناسبت روز خبرنگار که در حسینیه شهدا برگزار شد ، اظهار کرد: ۱۷ مردادماه، سالروز شهادت محمود صارمی، به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده و در شرایط کنونی، جایگاه و رسالت این قشر از جامعه حساستر از گذشته است.
وی افزود: اصحاب رسانه مسئولیت سنگینی در تبیین حقیقت، مقابله با روایتهای تحریفشده و آگاهیبخشی به جامعه بر عهده دارند و باید این رسالت را با دقت، صداقت و احساس مسئولیت دنبال کنند.
نماینده ولیفقیه در خراسانشمالی با بیان اینکه امروز در متن جنگ روایتها و رسانه قرار داریم، گفت: جنگ رسانهای بخشی از جنگ ترکیبی دشمن در حوزههای سیاسی، اقتصادی و نظامی است و دشمن بخش قابل توجهی از توان خود را برای اثرگذاری بر افکار عمومی از طریق رسانه به کار گرفته است.
وی بر ضرورت تداوم فعالیت کمیته رسانهای و تقویت ارتباط مدیران با رسانهها تأکید کرد و افزود: یکی از شاخصهای مهم در انتخاب مدیران باید توانایی تعامل با رسانهها و باور به نقش مؤثر آنان در انعکاس خدمات نظام باشد.
حجتالاسلام نوری ادامه داد: بسیاری از خدمات دستگاههای اجرایی به دلیل ضعف در ارتباط رسانهای به خوبی دیده نمیشود، از این رو باید زمینه ارتباط مؤثر و مستمر میان مدیران و رسانهها فراهم شود.
وی رسانهها را سرمایههای ارزشمند کشور دانست و تصریح کرد: باید زمینه انجام هرچه بهتر مأموریت حرفهای خبرنگاران فراهم شود تا آنان بتوانند واقعیتهای جامعه و خدمات انجامشده را به درستی برای مردم روایت کنند.
نماینده ولیفقیه در خراسانشمالی با اشاره به حضور خبرنگاران در حوادث مختلف اظهار کرد: خبرنگاران در کنار مردم و در بطن حوادث حضور داشتهاند و راوی مظلومیت و اقتدار ملت ایران بودهاند و در برابر جنگ روایتها، تحریف واقعیت و تلاش دشمن برای مخدوش کردن حقیقت، رسالت آگاهیبخش خود را شجاعانه و مسئولانه انجام دادهاند.
وی با اشاره به تأثیرگذاری خبر و تصویر بر جامعه گفت: یک تصویر یا حتی یک خبر کوتاه میتواند بر افکار عمومی اثر بگذارد و زمینه تغییر در تصمیمهای یک مسئول را فراهم کند؛ بنابراین خبرنگار با اطلاعرسانی دقیق، بستر تصمیمگیری را ایجاد میکند.
حجتالاسلام نوری در پایان با تأکید بر خطیر بودن رسالت رسانه و خبرنگاران افزود: خبرنگار باید درد مردم را بشناسد و آن را به درستی منتقل کند و در این مسیر از نگاههای حزبی و گروهی و همچنین منافع فردی پرهیز داشته باش
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