خبرنگاران حوزه فناوری، مترجمان تحول دیجیتال برای افکار عمومی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در پیامی ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار، روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت.

در متن پیام محمد محسن صدر آمده است: در عصر تحول دیجیتال، ارزشمندترین سرمایه هر جامعه نه صرفاً فناوری، بلکه «اعتماد» است؛ اعتمادی که بر پایه دسترسی به اطلاعات صحیح، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و گفت‌وگوی سازنده شکل می‌گیرد. در این میان، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، معماران این سرمایه اجتماعی هستند.

هفدهم مرداد، روز پاسداشت انسان‌هایی است که مسئولیت سنگین روایت حقیقت را بر دوش دارند. آنان در روزگاری که سرعت گردش اطلاعات از هر زمان دیگری بیشتر شده و مرز میان واقعیت و شایعه گاه در کسری از ثانیه کمرنگ می‌شود، با تکیه بر اصول حرفه‌ای، صحت‌سنجی و اخلاق رسانه‌ای، نقش بی‌بدیلی در آگاهی‌بخشی و ارتقای سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند.

امروز، فناوری اطلاعات تنها به توسعه سامانه‌ها، شبکه‌ها و خدمات الکترونیکی محدود نمی‌شود؛ بلکه به بستری برای حکمرانی هوشمند، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و ارائه خدمات کارآمد به مردم تبدیل شده است. موفقیت این مسیر، نیازمند رسانه‌هایی آگاه، متخصص و مسئولیت‌پذیر است که بتوانند دستاوردها را دقیق روایت کنند، چالش‌ها را منصفانه بازتاب دهند و مطالبات جامعه را به گوش سیاست‌گذاران برسانند.

خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات، بیش از آنکه روایتگر اخبار فناوری باشند، مترجمان تحول دیجیتال برای افکار عمومی هستند. آنان با تبیین مفاهیمی مانند دولت هوشمند، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و خدمات الکترونیکی، نقش مهمی در افزایش سواد دیجیتال جامعه و تقویت مشارکت مردم در فرآیندهای نوین حکمرانی دارند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران، رسانه را نه صرفاً ناظر، بلکه شریک توسعه می‌داند. باور داریم که سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه فناوری، بدون گفت‌وگوی مستمر با رسانه‌ها و بهره‌گیری از نقدهای کارشناسانه آنان، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. نقد منصفانه، مطالبه‌گری مسئولانه و اطلاع‌رسانی دقیق، فرصت‌هایی ارزشمند برای اصلاح مسیر و ارتقای کیفیت خدمات عمومی هستند.

در جهانی که فناوری با شتابی کم‌سابقه در حال تغییر است، مسئولیت مشترک ما نیز سنگین‌تر شده است؛ مسئولیت ساختن آینده‌ای که در آن فناوری در خدمت انسان، توسعه و رفاه عمومی قرار گیرد. تحقق این هدف، بدون همراهی رسانه‌های حرفه‌ای و خبرنگاران دغدغه‌مند ممکن نخواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و همه شهدای عرصه اطلاع‌رسانی، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و به‌ویژه خبرنگاران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تبریک عرض می‌کنم. امید است با همدلی، شفافیت و تعامل سازنده میان رسانه‌ها و نهادهای مسئول، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه فناوری، ارتقای حکمرانی دیجیتال و افزایش اعتماد عمومی برداریم.

محمد محسن صدر

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران