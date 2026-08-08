به گزارش خبرنگار مهر، شاهین آخوندزاده در نشست خبری جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی که صبح امروز برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی وسط جنگ هم فعال بودند و به جز بخش علوم پایه که بخش کوچکی از دانشگاه ها است، بخش های درمانی، آموزشی و پژوهشی فعال بودند.



وی افزود: در زمان بمباران لامرد استان فارس شواهدی وجود دارد که این بمب‌ها آغشته به فسفر بوده است. تحقیقی در این زمینه در وزارت بهداشت درباره این بمباران صورت گرفته و امیدواریم بتوانیم نتایج این تحقیق را در مجامع بین المللی منتشر کنیم. مظلومیت افراد غیرنظامی را نشان دهیم و افراد غیرنظامی مورد بمبارانی قرار گرفتند که آغشته به فسفر بوده است.



آخوندزاده افزود: از جمله نتایج این تحقیق نشان می دهد که افراد دچار صدمات بلندمدت شده اند. به طور مثال اگر قرار بود زخم در مدت دو هفته ای بهبود یابد ممکن است زخم تا سه چهار ماه طول بکشد. ما از صحنه های جنگ هم تحقیقات زیادی را به انجام رساندیم تا بتوانیم آن را منتشر کنیم.



وی درباره تغییرات جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی گفت: در سال گذشته یک تغییر بنیادی در جشنواره رازی اعمال شد. از سال گذشته «تحقیقات اثرگذار» هم به مجموعه تحقیقات کشوری که در جشنواره پذیرفته می شوند اضافه شد. فقط به مقاله جایزه داده نمی شود بلکه اگر یک طرح تحقیقاتی در سطح جامعه و در سطح ملی اثرگذار باشد مورد تشویق قرار گرفت.



معاون وزیر بهداشت افزود: سال گذشته ۲ جایزه در بخش تحقیقات اثرگذار داده شد و همین موضوع باعث شد که یک سیگنال داده شود و ورودی طرح های اثرگذار به جشنواره امسال ۳۰ درصد رشد پیدا کرده است. امسال این بخش بهتر از سال گذشته انجام می شود.



وی با اشاره به دیگر تغییرات جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی گفت: یک تغییر دیگر جشنواره بحث بین المللی بودن آن است. در سنوات گذشته جشنواره بین المللی بود و امسال برای اینکه دوباره جشنواره را به سطح بین المللی برسانیم به محقق ایرانی مقیم خارج از کشور جایزه داده می شود. اگر یک محقق ایرانی خوشنام و شاخصه مهم آن وطن پرستی است و کار بین المللی برجسته ای هم انجام داده در یکی از شاخه های جشنواره رازی مورد تشویق قرار می گیرد.