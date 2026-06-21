به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دودانگه شهردار منطقه ۹ با تأکید بر موقعیت استراتژیک این منطقه در ورودی غربی تهران گفت: با توجه به پیش‌بینی حضور پرشور مردم ولایتمدار کشورمان، منطقه۹ به‌عنوان دروازه ورودی پایتخت، افتخار میزبانی از کاروان‌های عزادار استان‌های ایلام و کردستان را در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، خواهد داشت.

وی افزود: در همین راستا، مجموعه مدیریت شهری منطقه۹ با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های خدمت‌رسان، تمهیدات ویژه‌ای را برای اسکان، پذیرایی و تسهیل حضور هموطنان در نظر گرفته است.

دودانگه عنوان کرد: برنامه‌ریزی‌های دقیق در حوزه‌های خدمات شهری، مدیریت ترافیک، استقرار مواکب پذیرایی، مباحث ایمنی و خدمات درمانی صورت گرفته تا زائرانی که از استان‌های ایلام و کردستان به این منطقه وارد می‌شوند، با آرامش و تسهیلات مناسب در مراسم بزرگ تشییع شرکت کنند.

وی اظهار داشت: علاوه بر وظایف زیرساختی، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی متناسب با شأن این حضور باشکوه در مسیرهای منتهی به میدان آزادی تدارک دیده شده است تا این میزبانی برای تمامی شرکت‌کنندگان، خاطره‌ای ماندگار از انسجام و همدلی ملی باشد.

دودانگه خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه۹ با بهره مندی از تمامی ظرفیت هایش، خود را موظف به میزبانی شایسته از تمامی زائران می‌داند و مفتخر است که در این رویداد تاریخی، در خدمت مشایعت‌کنندگان وفادار از اقصی نقاط کشور، به‌ ویژه مردم استان‌های ایلام و کردستان باشد.

