توقیف «لکسوز» قاچاق با پلاک جعلی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر گفت: یک دستگاه سواری تویوتا لکسوز قاچاق که با پلاک جعلی در سطح شهر در حال تردد بود، توسط پلیس توقیف شد. این خودرو که به‌ صورت وکالت جعلی به فرد دیگری فروخته شده بود، در ستاد ترخیص پلیس راهور مورد بررسی قرار گرفت و همکاران بنده به جعلی بودن تمام مدارک آن پی بردند.

وی افزود: با توجه به اینکه مدارک این خودرو (از جمله کارت ماشین، سند، شماره شاسی و شماره موتور) به‌صورت کاملاً حرفه‌ای توسط فردی سابقه‌دار جعل شده بود، این خودرو به‌صورت وکالت به فرد دیگری فروخته می‌شود. که خریدار بدون انجام استعلامات لازم برای تطابق مشخصات خودرو با اسناد، اقدام به خرید کرده است.

سرهنگ کشیر تصریح کرد: این خودرو که در پارکینگ‌ توقیف بود، زمانی که مالک آن با وکالت‌نامه اقدام به ترخیص آن کرد، همکاران بنده در ستاد ترخیص خودرو، به جعلی بودن وکالتنامه طی استعلامات به عمل آمده پی برده، و پس از طی مراحل قانونی مشخص شد که این خودرو از شخصی که در زمینهٔ جعل پلاک و مدارک سابقه‌دار بوده، با وکالت جعلی خریداری شده است.

وی توصیه کرد: پیش از خرید هر نوع وسیله نقلیه، ابتدا از اصالت خودرو و همچنین مدارک آن از طریق سامانه‎‌ها و اپلیکیشن‌های مجاز موجود مطلع شوید و حتی‌الامکان هرگونه نقل‌وانتقال (خرید یا فروش) را در مراکز شماره‌گذاری انجام دهید؛ چرا که در این مراکز اصالت وسیله نقلیه و شکایات احتمالی وسیله نقلیه، کاملاً مشخص می‌شود. همچنین اگر هرگونه ابهام در اصالت وسیله نقلیه (مانند شماره شاسی، شماره موتور، پلاک و...) وجود داشته باشد، در این مراکز قابل شناسایی است و به این ترتیب از هرگونه کلاه‌برداری جلوگیری می‌شود.