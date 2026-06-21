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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

کشف و ضبط ۲ قبضه اسلحه شکاری در خلخال

کشف و ضبط ۲ قبضه اسلحه شکاری در خلخال

اردبیل-رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال گفت: ماموران یگان حفاظت محیط‌ زیست شهرستان خلخال با بازرسی از ۳ باب منزل مسکونی در یکی از روستاهای این بخش ۲ قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معصوم زاده اظهار کرد: ماموران یگان محیط زیست شهرستان خلخال با هماهنگی و همکاری پاسگاه انتظامی بخش خورش رستم با بازررسی از ۳ باب منزل مسکونی در یکی از روستاهای این بخش ۲ قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه این عملیات در محدوده منطقه حفاظت‌شده آق‌داغ انجام شد، افزود: همچنین در این بازرسی‌ها اقلام غیرمجاز متعددی شامل لاشه ۲۰ کیلوگرم گراز وحشی و ۲ قطعه کبوتر، ۹ عدد فشنگ چهارپاره غیرمجاز، ۳۱ عدد فشنگ مجاز، حدود نیم کیلوگرم ساچمه و ۶۰۰ عدد چاشنی فشنگ که به‌طور غیرقانونی نگهداری می‌شد، کشف و برای سیر مراحل قانونی توقیف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال گفت: منطقه حفاظت‌شده آق‌داغ یکی از سرمایه‌های ارزشمند طبیعی منطقه است که هرگونه شکار و صید غیرمجاز در این مناطق ممنوع بوده و اداره محیط‌ زیست با متخلفین بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد.

معصوم زاده اضافه کرد: از عموم اهالی و دوستداران طبیعت درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را بلافاصله به این اداره یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6866525

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