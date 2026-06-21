جراره: بودجه ویژه برای رفع مشکلات شبکه آب غرب جزیره قشم اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره اظهار کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکلات شبکه آب روستاهای غرب جزیره قشم اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی سوم آب شیرین کن ۱۲ هزار متر مکعبی جزیره قشم آسیب دید گفت: اکنون روستاهایی مانند؛ رمکان، شیب دراز، مسن، هلر، تنب سنتی، دیرستان، جیجیان، درگهان، توریان و رمچاه از چند روز تا دو ماه با مشکل قطعی آب مواجه هستند.

جراره افزود: برای رفع این مشکل سه تانکر برای آبرسانی سیار مستقر است و دو تانکر دیگر هم بزودی اضافه می‌شود، همچنین در حال پیگیری برای استقرار دو تانکر دیگر هم هستیم.

وی با اشاره به گرمای شدید تابستان در قشم گفت: آبرسانی با تانکر چاره کار نیست و پیشنهاد دادیم که برای روستاهای غرب جزیره قشم آب شیرین کن‌های سیار هم مستقر شود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی افزود: تا بازسازی آب شیرین کن مپنا، یک خط لوله جدید به طول ۷ کیلومتر از دو مسیر آب شیرین کن غدیر و قشم مولد به مدار مپنا وصل می‌شود.

جراره گفت: این خط به سمت مخزن پی پشت در روستاهای زینبی، کاروان و کوشه و یک خط هم به سمت بندر لافت می‌رود که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی افزود: این طرح با تلاش شبانه روزی نیروهای آبفا تا دو ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح یکپارچه کردن شبکه آب جزیره قشم و خروج از بحران بی آبی است.

جراره با اشاره به تنش آبی در روستای هرمزگان افزود: برای رفع این مشکل هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که هزار میلیارد تومان آن از بند م ماده ۲۸ و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر هم از بندج ماده ۱۰ تامین شده است.

وی همچنین به مشکلات کم آبی در شهرستان حاجی آباد و بخش فارغان این شهرستان اشاره کرد و گفت: برای اینکه این شهرستان در لیست مناطق پر تنش آبی قرار بگیرد دستور ویژه‌ای صادر شده است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آبرسانی به شهرستان بندرخمیر، شهر رویدر، کهورستان و ۳۸ روستای آن هم به زودی به بهره برداری می‌رسد.