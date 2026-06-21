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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

توقیف خودروی پراید با رانندگی کودک ۹ساله در رومشکان

توقیف خودروی پراید با رانندگی کودک ۹ساله در رومشکان

رومشکان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از توقیف خودروی پراید با رانندگی کودک ۹ساله در شهرستان رومشکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی پراید که با حرکات مخاطره‌آمیز و غیرمتعارف در حال تردد بود، مشکوک شدند.

مأموران پس از تحت‌نظر قراردادن خودرو و با رعایت کامل اصول ایمنی، متوجه شدند راننده خودرو یک پسربچه حدوداً ۹ساله است که بدون اطلاع و اجازه خانواده، خودروی آنها را برداشته و اقدام به رانندگی در معابر عمومی کرده است.

در ادامه، واحد گشت انتظامی با هدایت صحیح و اتخاذ تدابیر لازم، خودرو را متوقف و از ادامه حرکت آن جلوگیری کرد تا از بروز هرگونه حادثه و واردآمدن خسارات جانی و مالی به راننده خردسال و سایر شهروندان پیشگیری شود.

پلیس از خانواده‌ها درخواست کرد به‌منظور حفظ جان فرزندان خود و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، از قراردادن سوئیچ خودرو در دسترس کودکان خودداری کرده و نسبت به نگهداری ایمن وسایل نقلیه توجه ویژه داشته باشند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان تأکید کرد رانندگی افراد فاقد گواهینامه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای خود آنان و دیگر شهروندان به همراه داشته باشد و نظارت مستمر والدین در این زمینه ضرورتی انکارناپذیر است.

پلیس همواره در کنار مردم و برای حفظ امنیت، آرامش و صیانت از جان و مال شهروندان تلاش می‌کند و از خانواده‌ها می‌خواهد با رعایت نکات ایمنی، یاریگر خادمان خود در مجموعه انتظامی باشند.

کد مطلب 6866556

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