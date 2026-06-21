تولید سالانه ۳۳۰۰ تن تخم مرغ در ایلام

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استان ایلام چهار واحد مرغداری تخمگذار با ظرفیت تولید سالانه ۳۳۰۰ تن تخم مرغ فعالیت دارند که سهم شهرستان درهشهر بیش از هزار تن در سال است.
وی افزود: در شهرستان درهشهر دو واحد مرغداری صنعتی تخمگذار با ظرفیت ۱۰۰ هزار قطعه فعالیت دارند که روزانه سه تن تخم مرغ وارد بازار میکنند و این دو واحد تولیدی در روستاهای عباسآباد و وحدتآباد، بیش از ۵۰ نفر را به صورت مستقیم مشغول به کار کردهاند.
عزیزان تصریح کرد: این واحدها با وجود تمام تلاشها در زمینه تولید، با کمبود مواد اولیه مانند سویا، ذرت و سبوس مواجه هستند و انتظار داریم این مواد به صورت سهمیهای یا یارانهای در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام خاطرنشان کرد: بازار مصرف تخم مرغ تولیدی این شهرستان، استانهای ایلام، خوزستان، قم و شهرستانهای همجوار را پوشش میدهد و با فعالیت این دو واحد تولیدی، روستاهای عباسآباد و وحدتآباد به دو روستای مولد تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز مردم استان و دیگر استانهای کشور تبدیل شدهاند.
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