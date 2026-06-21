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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

فارس با ۵۱۷ هزار تُن انگور، قطب نخست تولید کشور است

فارس با ۵۱۷ هزار تُن انگور، قطب نخست تولید کشور است

شیراز-رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: این استان با تولید سالیانه بیش از ۵۱۷ هزار تُن انگور، جایگاه نخست تولید این محصول ارزشمند را در کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت‌حقیقی با اشاره به کسب رتبه نخست تولید انگور کشور توسط استان فارس گفت: ارقام شاخص و تجاری انگور در فارس شامل ریش‌بابا، شیرازی، عسکری، خلیلی، سمرقندی، رطبی، یاقوتی و رجبی است که با توجه به زودرس یا دیررس بودن، فصل برداشت آن‌ها از تیرماه آغاز و تا نیمه آبان ماه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: این حجم تولید که از ۲۴ هزار هکتار باغ آبی و ۲۶ هزار هکتار باغ دیم حاصل می‌شود، بخش قابل توجهی از نیاز کشور را تأمین کرده و اهمیت ویژه‌ای در زنجیره غذایی و اقتصادی ایران دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: شهرستان‌های عمده تولیدکننده این محصول کوار، بوانات، ممسنی، فیروزآباد، جهرم، شیراز و بیضا است.بهجت حقیقی اعلام کرد: استان فارس با دارا بودن ۱۷ درصد از سطح زیرکشت و ۱۴ درصد از تولید کل انگور کشور، پتانسیل ویژه‌ای در این حوزه دارد، به ویژه باغستان‌های انگور دیم استان که از جایگاه ممتازی در سطح ملی و جهانی برخوردارند. در همین راستا، پیگیری‌های مجدانه برای ثبت جهانی (جیاس) باغستان‌های انگور دیم نورآباد ممسنی در بخش دشمن‌زیاری، یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان محسوب می‌شود.

بهجت حقیقی گفت: محصول انگور علاوه بر مصرف تازه‌خوری، در صنایع تبدیلی مختلفی چون تولید مویز، کشمش، شیره انگور، ژله، مربا، آب انگور و سرکه نیز کاربرد فراوان دارد که این امر بر اهمیت اقتصادی و استراتژیک آن می‌افزاید.

وی با اشاره به اقدامات اصلاح و احیای باغات انگور مبتنی بر دانش روز و یافته‌های تحقیقاتی، هدف از این اقدامات را افزایش کمی و کیفی محصول عنوان کرد و ادامه داد: با پایش مستمر و عملیات به‌زراعی و به‌باغی، ضمن حفظ وضعیت موجود، برنامه‌های توسعه این محصول بازارپسند در مناطق مستعد و حاصلخیز استان دنبال خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: تولید ۵۱۷ هزار تُن انگور و جایگاه نخست کشوری، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم و مدیریت مؤثر در بخش کشاورزی استان فارس است. تمرکز بر ثبت جهانی باغستان‌های دیم، اقدامی مهم برای ارتقاء برند انگور فارس و افزایش ارزش افزوده آن در بازارهای جهانی است. برنامه‌های اصلاحی و تحقیقاتی، راهبرد کلیدی برای تضمین پایداری تولید، افزایش کیفیت و حفظ مزیت رقابتی فارس در صنعت انگور کشور و منطقه خواهد بود.

کد مطلب 6866580

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