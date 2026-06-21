فارس با ۵۱۷ هزار تُن انگور، قطب نخست تولید کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت‌حقیقی با اشاره به کسب رتبه نخست تولید انگور کشور توسط استان فارس گفت: ارقام شاخص و تجاری انگور در فارس شامل ریش‌بابا، شیرازی، عسکری، خلیلی، سمرقندی، رطبی، یاقوتی و رجبی است که با توجه به زودرس یا دیررس بودن، فصل برداشت آن‌ها از تیرماه آغاز و تا نیمه آبان ماه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: این حجم تولید که از ۲۴ هزار هکتار باغ آبی و ۲۶ هزار هکتار باغ دیم حاصل می‌شود، بخش قابل توجهی از نیاز کشور را تأمین کرده و اهمیت ویژه‌ای در زنجیره غذایی و اقتصادی ایران دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: شهرستان‌های عمده تولیدکننده این محصول کوار، بوانات، ممسنی، فیروزآباد، جهرم، شیراز و بیضا است.بهجت حقیقی اعلام کرد: استان فارس با دارا بودن ۱۷ درصد از سطح زیرکشت و ۱۴ درصد از تولید کل انگور کشور، پتانسیل ویژه‌ای در این حوزه دارد، به ویژه باغستان‌های انگور دیم استان که از جایگاه ممتازی در سطح ملی و جهانی برخوردارند. در همین راستا، پیگیری‌های مجدانه برای ثبت جهانی (جیاس) باغستان‌های انگور دیم نورآباد ممسنی در بخش دشمن‌زیاری، یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان محسوب می‌شود.

بهجت حقیقی گفت: محصول انگور علاوه بر مصرف تازه‌خوری، در صنایع تبدیلی مختلفی چون تولید مویز، کشمش، شیره انگور، ژله، مربا، آب انگور و سرکه نیز کاربرد فراوان دارد که این امر بر اهمیت اقتصادی و استراتژیک آن می‌افزاید.

وی با اشاره به اقدامات اصلاح و احیای باغات انگور مبتنی بر دانش روز و یافته‌های تحقیقاتی، هدف از این اقدامات را افزایش کمی و کیفی محصول عنوان کرد و ادامه داد: با پایش مستمر و عملیات به‌زراعی و به‌باغی، ضمن حفظ وضعیت موجود، برنامه‌های توسعه این محصول بازارپسند در مناطق مستعد و حاصلخیز استان دنبال خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: تولید ۵۱۷ هزار تُن انگور و جایگاه نخست کشوری، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم و مدیریت مؤثر در بخش کشاورزی استان فارس است. تمرکز بر ثبت جهانی باغستان‌های دیم، اقدامی مهم برای ارتقاء برند انگور فارس و افزایش ارزش افزوده آن در بازارهای جهانی است. برنامه‌های اصلاحی و تحقیقاتی، راهبرد کلیدی برای تضمین پایداری تولید، افزایش کیفیت و حفظ مزیت رقابتی فارس در صنعت انگور کشور و منطقه خواهد بود.