ایجاد صنایع تبدیلی رازیانه در رزن یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن مصطفوی صبح سه شنبه در نشست بررسی چالش‌ها و دستاوردهای اخیر بخش کشاورزی در شهرستان‌های رزن و درگزین، با اشاره به تمرکز ۹۰ درصدی تولید رازیانه کشور در این شهرستان‌ها، اظهار کرد: اصلاح ساختار فروش و حمایت از بهره‌برداران محصول رازیانه در رزن یک ضرورت است.

وی با انتقاد از رویکردهای سنتی در سال‌های گذشته اظهار ادامه داد: سال‌ها کشاورزان این منطقه با مشقت بسیار، محصول خود را به صورت فله‌ای و تحت سلطه نوسانات قیمت‌گذاری دلالان به فروش می‌رساندند درحالی که که با وجود حجم عظیم تولید، فقدان صنایع تبدیلی باعث می‌شد ارزش‌افزوده محصول نصیب تولیدکنندگان نشود و بخشی از رازیانه تولیدی پس از فرآوری در کشورهای همسایه، با قیمتی به‌مراتب بالاتر به بازارهای جهانی عرضه شود.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس با بیان اینکه پیگیری‌های مستمر برای تغییر این وضعیت از پیش از انتخابات در دستور کار قرار داشته است، افزود: با تعامل سازنده با مسئولان کشوری و حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی، سرانجام با تشکیل «شرکت تعاونی رازیانه»، گام مهمی در راستای صیانت از منافع تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضروری برداشته شد.

وی در تشریح اهمیت عرضه این محصول در بورس کالا گفت: هدف اصلی از ورود رازیانه به بورس کالا، شفاف‌سازی قیمت‌ها و کشف قیمت واقعی است و با تحقق این موضوع دست دلالان از قیمت‌گذاری‌های کاذب در فصل برداشت کوتاه شده و از خروج خام محصول جلوگیری می‌شود که این اقدام علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، اشتغال‌زایی پایدار و رونق اقتصادی بی‌سابقه‌ای را برای منطقه به همراه خواهد داشت.

مصطفوی با تاکید بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی به عنوان راهکاری برای مواجهه با تغییرات اقلیمی و بحران‌های احتمالی در بازار کار اظهار کرد: با توجه به اقلیم منطقه، ایجاد صنایع تبدیلی در محل تولید مواد اولیه یک ضرورت انکارناپذیر است و این رویکرد نه تنها مشکلات تولیدکنندگان را رفع می‌کند، بلکه از بروز بحران‌های ناشی از کمبود مواد اولیه در واحدهای صنعتی و تعدیل نیرو جلوگیری خواهد کرد.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده اقتصادی رزن و درگزین، از عرضه رازیانه در تابلوی بورس کالا تا تیرماه سال جاری خبر داد و از تلاش‌های مشترک جهاد کشاورزی، تشکل‌های تعاونی و سرمایه‌گذاران برای تحقق این هدف قدردانی کرد.