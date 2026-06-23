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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

ایجاد صنایع تبدیلی رازیانه در رزن یک ضرورت است

ایجاد صنایع تبدیلی رازیانه در رزن یک ضرورت است

همدان- نماینده مردم شهرستان‌های رزن و درگزین در مجلس گفت: ایجاد صنایع تبدیلی رازیانه در محل تولید مواد اولیه یک ضرورت انکارناپذیر است که مشکلات تولید کنندگان این محصول را رفع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن مصطفوی صبح سه شنبه در نشست بررسی چالش‌ها و دستاوردهای اخیر بخش کشاورزی در شهرستان‌های رزن و درگزین، با اشاره به تمرکز ۹۰ درصدی تولید رازیانه کشور در این شهرستان‌ها، اظهار کرد: اصلاح ساختار فروش و حمایت از بهره‌برداران محصول رازیانه در رزن یک ضرورت است.

وی با انتقاد از رویکردهای سنتی در سال‌های گذشته اظهار ادامه داد: سال‌ها کشاورزان این منطقه با مشقت بسیار، محصول خود را به صورت فله‌ای و تحت سلطه نوسانات قیمت‌گذاری دلالان به فروش می‌رساندند درحالی که که با وجود حجم عظیم تولید، فقدان صنایع تبدیلی باعث می‌شد ارزش‌افزوده محصول نصیب تولیدکنندگان نشود و بخشی از رازیانه تولیدی پس از فرآوری در کشورهای همسایه، با قیمتی به‌مراتب بالاتر به بازارهای جهانی عرضه شود.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس با بیان اینکه پیگیری‌های مستمر برای تغییر این وضعیت از پیش از انتخابات در دستور کار قرار داشته است، افزود: با تعامل سازنده با مسئولان کشوری و حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی، سرانجام با تشکیل «شرکت تعاونی رازیانه»، گام مهمی در راستای صیانت از منافع تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضروری برداشته شد.

وی در تشریح اهمیت عرضه این محصول در بورس کالا گفت: هدف اصلی از ورود رازیانه به بورس کالا، شفاف‌سازی قیمت‌ها و کشف قیمت واقعی است و با تحقق این موضوع دست دلالان از قیمت‌گذاری‌های کاذب در فصل برداشت کوتاه شده و از خروج خام محصول جلوگیری می‌شود که این اقدام علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، اشتغال‌زایی پایدار و رونق اقتصادی بی‌سابقه‌ای را برای منطقه به همراه خواهد داشت.

مصطفوی با تاکید بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی به عنوان راهکاری برای مواجهه با تغییرات اقلیمی و بحران‌های احتمالی در بازار کار اظهار کرد: با توجه به اقلیم منطقه، ایجاد صنایع تبدیلی در محل تولید مواد اولیه یک ضرورت انکارناپذیر است و این رویکرد نه تنها مشکلات تولیدکنندگان را رفع می‌کند، بلکه از بروز بحران‌های ناشی از کمبود مواد اولیه در واحدهای صنعتی و تعدیل نیرو جلوگیری خواهد کرد.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده اقتصادی رزن و درگزین، از عرضه رازیانه در تابلوی بورس کالا تا تیرماه سال جاری خبر داد و از تلاش‌های مشترک جهاد کشاورزی، تشکل‌های تعاونی و سرمایه‌گذاران برای تحقق این هدف قدردانی کرد.

کد مطلب 6868585

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