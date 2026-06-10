فارس؛ قطب صادرات محصولات باغی ایران به ۹ کشور منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با اشاره به جایگاه برجسته این استان فارس در بخش کشاورزی گفت: فارس با برخورداری از تنوع اقلیمی، وسعت اراضی کشاورزی و سابقه دیرینه در باغداری، رتبه دوم تولید محصولات باغی کشور را به خود اختصاص داده و یکی از قطبهای مهم کشاورزی ایران به شمار میرود.
وی ادامه داد: محصولات باغی استان فارس به کشورهای مختلفی از جمله امارات متحده عربی، پاکستان، عمان، افغانستان، قطر، کویت، عراق، ازبکستان و ترکمنستان صادر میشود.
رئیس جهاد کشاورزی فارس افزود: سیب، انجیر خشک، گل محمدی، انار، پسته، انگور، مرکبات، شیرینبیان، لیموترش، خرما، بادام، زردآلو، آلو، لیموشیرین، کشمش، زعفران، آویشن و انواع محصولات گلخانهای از مهمترین اقلام صادراتی این استان هستند.
بهجت حقیقی با تأکید بر کیفیت بالای محصولات تولیدی استان و تنوع زمانی برداشت محصولات، بیان کرد: برخورداری از زیرساختهای مناسب حملونقل و نزدیکی به بنادر جنوبی کشور، زمینه رقابتپذیری بیشتر و افزایش ارزش افزوده محصولات فارس را در بازارهای بینالمللی فراهم کرده است.
وی توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری و بستهبندی را از مهمترین عوامل رونق صادرات غیرنفتی دانست و گفت: سرمایهگذاری در این بخشها میتواند ضمن افزایش ارزآوری، زمینه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را در استان فراهم کند.
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