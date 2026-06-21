به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف آب اظهار کرد: مردمی‌سازی اقتصاد آب به معنای آن است که هر شهروند خود را در فرآیند پیچیده و پرهزینه تأمین، تصفیه و توزیع آب سهیم بداند. در هرمزگان که بخش عمده‌ای از آب شرب با صرف هزینه‌های کلان و از طریق شیرین‌سازی آب دریا تأمین می‌شود، مدیریت مصرف مستقیم‌ترین نوع مشارکت مردم در اقتصاد ملی است.

وی با تأکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی افزود: آب یک دارایی عمومی است و صیانت از آن یک مسئولیت اجتماعی متوجه همه ماست؛ از صنایع بزرگ گرفته تا تک‌تک شهروندان در دورترین روستاها. وقتی یک مشترک با اصلاح الگوی مصرف خود، مانع از افت فشار در محلات دیگر می‌شود، در واقع به مسئولیت اجتماعی خود در قبال همشهریانش عمل کرده است.

حمزه پور به نقش جوامع محلی و تشکل‌های مردم‌نهاد اشاره کرد و اظهار داشت: ما به دنبال آن هستیم که مدیریت منابع آب را با کمک معتمدین محلی، شوراها و دهیاری‌ها مردمی‌تر کنیم. شفاف‌سازی هزینه‌های تولید آب و تبیین ارزش واقعی این ماده حیاتی کمک می‌کند تا مردم نه به عنوان مصرف‌کننده صرف، بلکه به عنوان حافظان سرمایه‌های ملی در کنار آبفا قرار گیرند.

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان خاطرنشان کرد: هفته صرفه‌جویی به پایان رسید، اما مأموریت ما برای حفظ آب هرمزگان تعطیل‌بردار نیست. امیدواریم با تکیه بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تبدیل فرهنگ صرفه‌جویی به یک میثاق همگانی، شاهد استانی تاب‌آور و توسعه‌یافته باشیم که در آن هیچ کس دغدغه دسترسی به آب پایدار را نداشته باشد.