بدهی ۲.۵ هزار میلیارد تومانی بیمه به علوم‌ پزشکی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آشوبی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی در استانداری گیلان، با اشاره به فشارهای وارد شده به نظام سلامت در شرایط جنگ، اظهار داشت: در طول جنگ اخیر (جنگ رمضان)، استان‌های مازندران، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین تعداد مراجعه‌کننده را داشته‌اند و دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان با وجود تمام محدودیت‌ها، توانسته است خدمات قابل‌توجهی به بیماران ارائه دهد.

وی از پذیرش ۸۲۱ بیمار دیالیزی در طول جنگ اخیر خبر داد و افزود: به‌طور ثابت یک هزار و ۵۷۲ بیمار دیالیزی در استان وجود دارد که این تعداد نیز بر آن افزوده شد و خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده‌شده، هیچ مشکلی در تأمین داروی بیماران خاص وجود نداشته است.

۹۰ درصد درآمد دانشگاه از محل بیمه

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از درآمدهای این مجموعه از طریق سازمان‌های بیمه‌گر تأمین می‌شود، تصریح کرد: متأسفانه آخرین دریافتی ما از بیمه مربوط به تیرماه سال ۱۴۰۴ بوده است و این در حالی است که بدهی سازمان‌های بیمه به این دانشگاه به رقم ۲.۵ همت (دو و نیم هزار میلیارد تومان) رسیده است.

آشوبی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای وصول این مطالبات، خاطرنشان کرد: با توجه به رایزنی‌های صورت‌گرفته، قرار است بخشی از این مبلغ در آینده‌ای نزدیک پرداخت شود، هرچند تأخیر در پرداخت‌ها، فشار مضاعفی بر کادر درمان و سیستم بهداشت و درمان استان وارد کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: با وجود این مشکلات، دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان با تمام توان به خدمت‌رسانی به بیماران به‌ویژه بیماران خاص و صعب‌العلاج ادامه می‌دهد و امیدواریم با تسویه بخشی از مطالبات، گامی در جهت کاهش دغدغه‌های مجموعه درمانی استان برداشته شود.