راهکار پلیس شرق تهران به هیئت ها برای جلوگیری از ایجاد گره ترافیکی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله رشنو ظهر یکشنبه از آمادگی کامل نیروهای راهور در ایام محرم خبر داده و گفته است: مدیریت ترافیک و تأمین امنیت تردد عزاداران از اولویت‌های پلیس در روزهای عزاداری است.

رئیس پلیس راهور شرق استان تهران با اشاره به افزایش حجم تردد در اطراف هیئت‌های مذهبی و موکب‌ها گفت: یکی از چالش‌های اصلی این ایام، ایجاد ترافیک در زمان توزیع نذورات است.

او از مسئولان هیئت‌ها خواست محل استقرار ایستگاه‌های صلواتی و موکب‌ها را به گونه‌ای انتخاب کنند که کمترین اختلال را در رفت‌وآمد شهروندان ایجاد کند.

به گفته او، استفاده از نیروهای انتظامات برای هدایت جمعیت و مدیریت تردد خودروها می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از راه‌بندان و ازدحام ایفا کند.

رئیس پلیس راهور شرق استان تهران همچنین به عزاداران توصیه کرد: با توجه به استفاده گسترده از لباس‌های تیره در مراسم محرم، هنگام عبور از خیابان‌ها به‌ویژه در ساعات شب، احتیاط بیشتری داشته باشند.

او از خانواده‌ها نیز خواست مراقبت بیشتری از کودکان در محل برگزاری مراسم داشته باشند تا از ورود ناگهانی آن‌ها به معابر و بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

رشنو در ادامه بر ضرورت تعیین نیروهای انتظامات آموزش‌دیده در هیئت‌های عزاداری تأکید کرد و گفت: افرادی که مسئولیت نظم و هدایت جمعیت را بر عهده دارند، بهتر است از جلیقه‌های شب‌رنگ استفاده کنند تا در تاریکی به‌خوبی قابل مشاهده باشند.

او همچنین از مسئولان هیئت‌ها خواست در صورت حرکت دسته‌های عزاداری در معابر عمومی، پیش از برگزاری مراسم با پلیس راهور منطقه هماهنگی لازم را انجام دهند تا ضمن حفظ امنیت عزاداران، اختلالی در تردد سایر شهروندان و رانندگان ایجاد نشود.