به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن عرض تسلیت و آرزوی قبولی طاعات و عزاداری‌های سرور و سالار شهیدان اعلام کرد: با توجه به برگزاری مراسم عزاداری در مساجد و تکایا در محل‌های مختلف شهر تهران، پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی ویژه‌ای را جهت تسهیل تردد و آرامش پایتخت نشینان اجرا خواهد کرد.

سردار موسوی پور گفت: در این ایام تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ به صورت صد درصدی مقابل حسینیه‌ها، مساجد، تکایا و میادین در شب و روز حضور دارند و با دسته های عزاداری در حین حرکت همراه هستند.

موسوی پور اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان از رانندگان محترم خواهشمندیم ضمن رعایت قوانین ‌و مقررات راهنمایی و رانندگی از توقف در معابر مختلف «محل های ممنوع»، «پارک دوبله» و «پارک در پیاده روها» جدا خودداری نمایید «شهروندان حتما جهت پارک وسایل نقلیه خود از پارک مورب استفاده کنند» و از مدیران دسته جات عزاداری و هیئت ها خواست با پلیس راهور تهران بزرگ جهت نظم در تردد دسته های عزاداری همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ توصیه کرد: عزادارانی که در مراسمات محرم شرکت می‌کنند لباس‌های تیره و مشکی بر تن دارند لذا درخواست می‌کنیم در مواقعی که از معابر در حال حرکت هستند با احتیاط کامل تردد کرده و از محل روشن جهت عبور استفاده نمایند و هرگز از عرض معابر بصورت ناگهانی تردد نکنند. عابرین پیاده در معابر مختلف، طوری تردد نمایندکه برای وسایل نقلیه دیگر قابل رویت شوند.

موسوی پور از رانندگان وسایل نقلیه نیز درخواست کرد: با رعایت سرعت مطمئنه بخصوص در اطراف معابر منتهی به مساجد، تکایا و هیئت های عزاداری از هر گونه رفتار ترافیکی که عامل اتفاقات و حوادث رانندگی می‌شود خودداری نمایند.

سردار موسوی پور به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه ناایمن نیز توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر مختلف تهران، بخصوص معابر منتهی به دسته جات و هیئت های عزاداری جدا خودداری نمایند که با برخورد جدی پلیس مواجه خواهند شد.

موسوی پور در پایان افزود: بعد از اتمام مراسمات، شهروندان برای رسیدن به مقصد عجله نکنند چرا که در این زمان معابر تهران خلوت است «با توجه به خلوتی معابر» توصیه می‌شود با آرامش خاطر و با احتیاط «سرعت مطمئنه» تردد کنند.