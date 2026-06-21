قاسم زاده: جنگ به اصفهان ۱۰ همت خسارت زد؛ بازسازی ۸۵۰۰ واحد مسکونی

علی قاسمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات مدیریت شهری اصفهان در دوران جنگ رمضان اظهار کرد: مدیریت شهری اصفهان با تکیه بر توان داخلی و منابع شهرداری، روند بازسازی و مرمت واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده را آغاز کرد و با سرعتی مطلوب در حال پیشبرد است.
شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه مرکز مدیریت بحران این کلانشهر پیش از وقوع حوادث اخیر با استانداردهای لازم تجهیز شده بود، گفت: در طول دوران جنگ، هر شب حدود ۱۰۰۰ نفر از نیروهای خدمات شهری در ۱۵ منطقه شهر در آمادهباش کامل بودند. همچنین مرکز مدیریت بحران شهرداری ارتباطی مستمر با سامانه پدافند هوایی کشور داشت تا در صورت وقوع هرگونه تهدید، خدماترسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد.
وی افزود: فرآیند عملیات پس از هر حمله بهصورت نظاممند انجام میگرفت؛ ابتدا نیروهای کنترل و نظارت برای تسهیل دسترسی، مسیرها را مدیریت میکردند، سپس نیروهای آتشنشانی وارد عمل شده و در نهایت، عملیات آواربرداری توسط خدمات موتوری و امدادرسانی توسط نیروهای مربوطه انجام میشد.
خسارت ۱۲ هزار واحدی؛ از تعمیرات جزئی تا تخریب کامل
قاسمزاده با اشاره به آمار نهایی خسارات گفت: در چهل روز نخست جنگ حدود ۶ هزار واحد آسیب دیدند، اما پس از بازگشت شهروندان به شهر، این آمار به ۱۲ هزار و ۶۴۸ واحد رسید که ۸۶ درصد آن مربوط به واحدهای مسکونی است.
وی ادامه داد: حدود ۹۵ درصد از این واحدها دچار خسارات جزئی شدهاند که مرمت ۸۵۰۰ مورد از آنها پایان یافته و حدود ۴۰۰۰ واحد دیگر در دست بازسازی است. همچنین حدود ۶۰۰ واحد آسیب اساسی دیدهاند که مرمت آنها بازه زمانی شش ماه تا دو سال را میطلبد و برای ۶۰ واحدی که بهطور کامل تخریب شدهاند، راهکارهای جایگزین جهت تأمین مسکن مالکان در نظر گرفته شده است.
حمایتهای اجتماعی و پویش «نذر خدمت»
شهردار اصفهان در حوزه اسکان موقت آسیبدیدگان گفت: در دوران جنگ ۱۰ هتل و سه خانه معلم برای اسکان ۳۰۲ خانوار اجاره شد که خوشبختانه پس از بازسازی منازل، ۲۸۲ خانواده به خانههای خود بازگشتند.
قاسمزاده با تقدیر از مشارکت خیران در قالب پویش «نذر خدمت» تصریح کرد: علاوه بر اسکان ۲۰۰ خانوار در منازل شخصی اهدایی مردم، روزانه حدود ۱۵ هزار وعده غذا با مشارکت هیئتهای مذهبی و مجموعههای عتبات عالیات میان آسیبدیدگان و نیروهای میدانی توزیع میشد.
وی با اشاره به نقش مدیریت شهری در تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: در این دوره، تنظیم بازار به شهرداری واگذار شد و با بهرهگیری از ظرفیت بازارهای روز کوثر، شرایطی فراهم شد که شهروندان در تأمین مایحتاج عمومی خود با هیچگونه چالشی مواجه نشوند. تجربه جنگ اخیر، توان مدیریتی مجموعه شهرداری را در مواجهه با بحرانهای بزرگ بهشدت ارتقا داده و امروز مجموعه مدیریت شهری با آمادگی کاملتری در خدمت مردم و کشور است.
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