به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ساکتی اظهار کرد: همزمان با اجرای برنامه‌های مدیریت بحران در جریان جنگ رمضان، نیروهای سازمان مدیریت پسماند و خدمات موتوری شهرداری اصفهان با حضور مستمر در نقاط هدف، اقدامات گسترده‌ای برای پاک‌سازی معابر، انتقال ضایعات و بازگرداندن شرایط عادی به محیط شهری انجام دادند.

وی افزود: عملیات آواربرداری و پاک‌سازی در ۲۹ نقطه مهم شهر با برنامه‌ریزی ویژه و حضور میدانی نیروهای عملیاتی انجام شد که از جمله این مناطق می‌توان به خیابان پاسداران در منطقه سه، باغ کاشفی و مجموعه اداری در منطقه چهار و خیابان کاوه در منطقه هفت اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به استقرار تجهیزات تخصصی در مناطق مختلف شهر اظهار کرد: نیروهای اجرایی و ماشین‌آلات مورد نیاز در محدوده شرکت گاز، خیابان اشراق شمالی، چهارراه پلیس، خیابان استانداری و بیمارستان الزهرا (س) حضور یافتند و عملیات جمع‌آوری نخاله و پاک‌سازی مسیرها را انجام دادند.

ساکتی ادامه داد: در محورهای پرتردد شهری از جمله خیابان شیخ‌صدوق، پادگان بدر، شهرک قدس امنیت اخلاقی، شهرک میثمی و خیابان ابوریحان شرقی نیز عملیات پاک‌سازی با استفاده از ظرفیت نیروهای سازمان و تجهیزات موجود بدون وقفه انجام شد.

وی با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی در دیگر نقاط شهر خاطرنشان کرد: خیابان آتشگاه، سه‌راه سیمین، باغ رضوان، خانه‌اصفهان، پل ۲۵ آبان و هفتون از دیگر محورهایی بودند که عملیات جمع‌آوری ضایعات و انتقال نخاله در آن‌ها با بهره‌گیری از امکانات موتوری اجرا شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تصریح کرد: نیروهای این سازمان در شریان‌های اصلی شهر از جمله اتوبان ذوب‌آهن، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان امیرحمزه، خیابان جانبازان، خیابان شریعتی و میدان خوراسگان نیز حضور فعال داشتند و اقدامات پاک‌سازی را به انجام رساندند.

ساکتی با اشاره به حجم بالای مشارکت نیروی انسانی در این عملیات اظهار کرد: برای اجرای مأموریت‌های پاک‌سازی و نظافت مسیرهای درگیر در مناطق پانزده‌گانه شهر اصفهان، یک هزار و ۱۳۴ کارگر به کارگیری شدند تا خدمات‌رسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی افزود: در این عملیات ۱۴۱ دستگاه ماشین‌آلات شرکت‌های خدماتی به همراه ۲۴ دستگاه تراکتور بخش خصوصی برای جمع‌آوری، بارگیری و انتقال ضایعات و نخاله‌ها به کار گرفته شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به حجم بالای نخاله‌های جمع‌آوری‌شده در برخی نقاط ویژه شهر اظهار کرد: بیشترین میزان نخاله مربوط به شهرک قدس با چهار میلیون و ۶۰۰ هزار کیلوگرم و بلوار معراج با یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلوگرم بوده است.

وی ادامه داد: در میدان خوراسگان یک میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم، خیابان اشراق شمالی ۷۰۰ هزار کیلوگرم و چهارراه پلیس ۴۶۰ هزار کیلوگرم نخاله جمع‌آوری و به محل‌های تعیین‌شده منتقل شد.

ساکتی با بیان جزئیات عملیات پاک‌سازی در دیگر نقاط شهر گفت: در خیابان پاسداران ۱۳۰ هزار کیلوگرم، خیابان استانداری ۱۰۰ هزار کیلوگرم، خیابان شیخ‌صدوق ۴۰۰ هزار کیلوگرم و اداره برق ۲۳۰ هزار کیلوگرم ضایعات و نخاله جمع‌آوری شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تاکید کرد: این عملیات گسترده با هدف بازگشت سریع شرایط مطلوب به معابر شهری، حفظ ایمنی شهروندان و استمرار خدمات شهری در شرایط بحرانی انجام شد.

ساکتی خاطرنشان کرد: در مجموع از ۲۹ نقطه هدف در شهر اصفهان، بیش از ۱۵ میلیون و ۱۳۷ هزار کیلوگرم نخاله و ضایعات جمع‌آوری و عملیات پاک‌سازی با موفقیت به پایان رسید.