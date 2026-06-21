حجتالاسلام حسن دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجد، عظمت و شکوه عزاداری سیدالشهدا (ع) امسال بیش از سالهای گذشته است و عزاداران در میدانهای مختلف و جلسات گوناگون حضور پررنگی دارند و به عرض ارادت به محضر سید و سالار شهیدان، فرزندان، اصحاب و یاران ایشان میپردازند.
وی افزود: خدا را شاکریم که امسال نیز توفیق حضور در کنار عزاداران سیدالشهدا (ع) را به ما داده است و همه ما باید جزو عزاداران باشیم و با فریاد «السلام علیک یا ابن رسولالله» در این مجالس حضور پیدا کنیم.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: شعار همیشگی سید و سالار شهیدان در این شبها تکرار میشود و بار دیگر فریاد «هیهات من الذله» طنینانداز شد. ما به محضر حضرت عرض میکنیم که رسم و راه شهادت را از شما آموختهایم و همواره گفتهایم «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست.»
دهشیری ادامه داد: با الهام از شعار عاشورایی سیدالشهدا (ع) همواره گفتهایم «میجنگیم، میمیریم، سازش نمیپذیریم» و این مسیر را با قدرت ادامه میدهیم. همچنین از برنامهریزان این مراسم قدردانی میکنیم که چند شب نخست این دهه را در حضور هیئتهای محترم و جلسات انقلابی تداوم بخشیدند.
وی با اشاره به جایگاه عزاداری حسینی تصریح کرد: رسول خدا (ص) فرمودند: «إنَّ لِقَتلِ الحُسینِ علیهالسلام حَرارَةً فی قُلوبِ المُؤمِنینَ لا تَبرُدُ أبدًا»؛ در شهادت امام حسین (ع) حرارتی در دل مؤمنان است که هرگز سرد نمیشود.
امامجمعه اردستان اضافه کرد: دلیل روشن این سخن، حضور مردم در سراسر ایران و بلکه در سراسر جهان شیعه است. حتی در مناطقی که مسلمان هم نیستند، اما به محرم و عاشورا احترام میگذارند، این حقیقت را میتوان دید.
وی بیان کرد: روز عاشورا در هر روزی از هفته که قرار بگیرد، در برخی کشورها تعطیل رسمی اعلام میشود. این نشاندهنده احترامی است که برای نام و راه امام حسین (ع) قائل هستند.
دهشیری خاطرنشان کرد: این نگاه برگرفته از احترامی است که شخصیتهایی مانند گاندی نیز به نهضت عاشورا داشتند. او پس از استقلال هند گفته بود: «من برای شما چیز جدیدی نیاوردم، آنچه آموختم از حسین بن علی (ع) آموختم.»
امامجمعه اردستان تصریح کرد: در جایجای جهان برای سید و سالار شهیدان عزاداری برپا میشود و حتی در برخی کشورهای غربی، روزی را با عنوان «حسیندی» برای بزرگداشت عاشورا در نظر میگیرند. این نشان میدهد که حسین (ع) زنده است، همانگونه که خدای حسین زنده است.
وی ادامه داد: نهضت اباعبدالله الحسین (ع) همچنان الهامبخش آزادگان جهان است و این بیرقهای حسینی که با پرچم ملی کشورمان همراه شده، مایه سرافرازی و افتخار ملت ایران است؛ ملتی که هم حسینی است و هم ایرانی.
دهشیری گفت: شعار ما این است که «ایران حسین، همیشه پیروز است» و این شعار باید بارها تکرار شود. پرچم سهرنگ جمهوری اسلامی ایران نیز در سایهسار پرچم اباعبدالله الحسین (ع) در اهتزاز است.
امامجمعه اردستان تصریح کرد: رهبر شهید ما پس از جنگ دوازدهروزه، در شب عاشورا و هنگام حضور در حسینیه امام خمینی (ره)، از جناب آقای کریمی خواستند سرود «ای ایران» را بخواند. این نشان میدهد که عاشورای ما با شعار و سرود «ای ایران» گره خورده است.
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم جلسات حسینی را اولاً پرشور برگزار کنیم و ثانیاً آن را با سه ویژگی مهم همراه سازیم؛ همانگونه که رهبر شهید فرمودند، این مجالس باید معرفتافزا، تبیینکننده مسائل کربلا و اهداف قیام امام حسین (ع) و ایمانافزا باشند.
دهشیری تصریح کرد: مداحان و سخنرانان ارجمند باید همواره این سه اصل را در جلسات حسینی مدنظر داشته باشند تا مجالس عزاداری، در کنار شور، از شعور و معرفت نیز برخوردار باشد.
امامجمعه اردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکره با آمریکا گفت: درباره زمزمههای مذاکره، حرفها و تحلیلهای مختلفی مطرح شد و گاهی نیز سخنان تند و نرم همراه با نامهربانیهایی شنیده شد، اما بیانیهای از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شد که برای همه فصلالخطاب است.
وی ادامه داد: با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب، همه باید به وحدت و انسجام ملی توجه کنند و با حرکت پشت سر رهبری و تبعیت از فرمان ایشان، به بحثهای حاشیهای پایان دهند.
دهشیری تصریح کرد: مسئولان مذاکرهکننده نیز باید تلاش کنند تا موارد و ملاحظاتی که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شده، در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد.
امامجمعه اردستان یادآور شد: تا اینجای مسیر، نصرت الهی شامل حال ملت ایران بوده و این آمریکا بوده که به تعبیر درست، پوزشخواه و عقبنشسته شده و از اهداف خود برای ضربهزدن به ایران اسلامی و نظام جمهوری اسلامی دست کشیده است.
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