به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی ظهر یکشنبه در سومین جلسه شورای اداری خراسان جنوبی با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام راحل و شهدای اقتدار ایران اسلامی، اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی در کنار سایر ملت ایران در روزهای حساس اخیر حضوری پررنگ و مؤثر داشتند و همراهی آنان با نظام اسلامی بار دیگر جلوهای از وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشت.
وی همچنین از تلاشهای نیروهای مسلح کشور در دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی قدردانی کرد و افزود: پیروزیهای به دست آمده در عرصههای مختلف حاصل همدلی مردم، مسئولان و نیروهای مسلح بوده است.
مرز خراسان جنوبی ظرفیتی همسنگ تنگه هرمز برای استان است
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان گفت: اگر بخواهیم جایگاه مرز خراسان جنوبی را در توسعه اقتصادی استان توصیف کنیم، میتوان گفت این مرز برای خراسان جنوبی همان جایگاهی را دارد که تنگه هرمز برای اقتصاد کشور دارد.
هاشمی افزود: اقدامات انجام شده در حوزه تجارت مرزی، صادرات و توسعه مبادلات اقتصادی نویدبخش آیندهای روشن برای استان است و میتواند زمینهساز تحول اقتصادی در شرق کشور باشد.
وی با تأکید بر ضرورت فعالسازی همه ظرفیتهای مرزی اظهار کرد: در کنار پیگیری برای بازگشایی کامل بازارچههای مرزی، باید موضوع ایجاد منطقه آزاد بین المللی تجاری در خراسان جنوبی نیز با جدیت دنبال شود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: استاندار خراسان جنوبی اهتمام ویژهای به این موضوع دارد و لازم است همه دستگاهها و مسئولان برای تحقق این مطالبه مهم همراهی کنند.
جذب اعتبارات ملی با قدرت ادامه یابد
هاشمی با قدردانی از عملکرد مدیران استان در جذب اعتبارات ملی افزود: گزارشهای ارائه شده نشاندهنده موفقیت قابل توجه استان در جذب منابع و اعتبارات ملی است و این روند باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به همدلی میان نمایندگان استان و مجموعه مدیریتی خراسان جنوبی بیان کرد: امروز مجمع نمایندگان استان و استاندار به عنوان یک تیم واحد برای توسعه خراسان جنوبی فعالیت میکنند و هدف همه ما توسعه متوازن تمامی شهرستانهای استان است.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار میرود همه مدیران دستگاههای اجرایی از ظرفیت نمایندگان و مدیریت ارشد استان برای جذب اعتبارات و پیگیری مطالبات ملی استفاده کنند تا هیچ فرصتی برای توسعه استان از دست نرود.
هاشمی با تأکید بر اهمیت تکمیل زیرساختهای توسعهای استان گفت: پروژههایی همچون راهآهن، توسعه زیرساختهای حملونقل، تکمیل زنجیرههای معدنی، توسعه تجارت مرزی و جذب سرمایهگذاری خارجی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی خراسان جنوبی هستند که باید با جدیت دنبال شوند.
وی افزود: ظرفیتهای معدنی استان بسیار ارزشمند است و بر اساس مطالعات و شواهد موجود، خراسان جنوبی در سالهای آینده به یکی از قطبهای مهم معدنی کشور تبدیل خواهد شد.
هاشمی اظهار کرد: با تکمیل زیرساختهای حملونقل، توسعه اقتصاد مرزی، تقویت سرمایهگذاری و بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی، زمینه ارتقای رفاه و بهبود شرایط اقتصادی مردم استان بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی میان مسئولان استان خاطرنشان کرد: تجربه روزهای اخیر نشان داد که اتحاد، انسجام و همکاری میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند و باید از این فرصت برای شتاببخشی به روند توسعه خراسان جنوبی بهره گرفت.
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