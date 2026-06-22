نمی خواهند صدای پرستاران را بشنوند؛ انتقاد از تصمیمات وزارت بهداشت

احمد نجاتیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع مذاکره ایران و آمریکا در یک دوره ۶۰ روزه اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد دولت در کنار مذاکرات خارجی، باید نگاه ویژه ای هم به گفتگو با اقشار مختلف مردم در داخل کشور داشته باشد. زیرا، با توجه به شرایط سخت زندگی و معیشت مردم، لازم است که این گفتگوها شکل بگیرد و دولت هم در جریان خواسته ها و مشکلات مردم قرار بگیرد تا بتوان به یک تفاهم برای عبور از شرایط موجود رسید.

وی از نهادهای مدنی به عنوان حلقه واسط برای گفتگو با دولت نام برد و افزود: نهادهای مدنی در حوزه سلامت نیز می توانند نقش واسطه گری در انتقال دغدغه ها و مشکلات را داشته باشند، به گونه ای که سازمان نظام پرستاری؛ می تواند این نقش را عهده دار باشد.

نجاتیان در عین حال با انتقاد از بسته بودن درهای زیرمجموعه های دولت برای گفتگو، تاکید کرد: متاسفانه به رغم تاکید دولت برای گفتگو با نهادهای مدنی، اما راه های ارتباطی با دولت؛ به خوبی هموار نیست و به نظر می رسد گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات جامعه پرستاری وجود ندارد. این در حالی است که جامعه پرستاری، در تمامی بحران ها و جنگ های اخیر، مهم ترین همراه برنامه ها و اقدامات دولت در حوزه سلامت بوده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: انتظار می رود دستور بدهند فضای بسته برای گفتگو با سازمان نظام پرستاری، شکسته سود و باب گفتگو باز شود.

وی ادامه داد: سازمان نظام پرستاری تلاش کرده صدای پرستاران باشد، ولی متاسفانه درهای گفتگو در وزارت بهداشت بسته است.

نجاتیان به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع بدون مشورت گرفتن از سازمان نظام پرستاری، اشاره کرد و افزود: اجرای چنین برنامه ای بدون مشارکت پرستاری، اصلا امکان پذیر نخواهد نبود. زیرا، سهم زیادی از خدمات مراقبتی در حوزه سلامت بر عهده پرستاران است و این برنامه هم مستثنی از این قاعده نیست.

وی افزود: با توجه به شروع عملیات اجرایی برنامه پزشکی خانواده و حضور گروه پرستاری در این برنامه، اما از ما دعوت نشده و آموزش های لازم برای مواجهه با مردم در اجرای این برنامه؛ داده نشده است. پس چگونه انتظار موفقیت چنین برنامه ای را داریم.

نجاتیان گفت: در بحث تعرفه پرستاری نیز هنوز گلایه داریم، زیرا در تصمیم گیری های نهایی؛ مشارکت نداشتیم. اما، اگر حرفی نزدیم و سکوت کردیم، به خاطر شرایط جنگی کشور بود. ولی، الان می گوییم که نسبت به تعرفه ای که مصوب شده است، معترض هستیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به طولانی شدن زمان پرداخت معوقات پرستاری، تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور خوب نیست و ما قبول داریم، اما حداقل می توان با گفتگو، جامعه پرستاری را توجیه کرد. در حالی که اگر نتوانیم با آنها صحبت و گفتگو کنیم؛ پاسخی هم برای گلایه های آنها نخواهیم داشت.

وی با عنوان این مطلب که جامعه پرستاری می تواند مردم را نسبت به اجرای طرح ها و برنامه های حوزه سلامت خوشبین کند، گفت: اما، وقتی ما را در تصمیم گیری ها برای اجرای برنامه ها، مشارکت نمی دهند؛ ما هم نمی توانیم با مردم حرف بزنیم و همین موضوع منجر به شکست طرح می شود.

نجاتیان افزود: هم مردم و هم ارائه دهندگان خدمت، باید در روند اجرای برنامه های حوزه سلامت قرار بگیرند؛ در حالی که سازمان نظام پرستاری در جریان تصمیم گیری ها قرار ندارد و از همین رو، نمی توانیم به پیشبرد برنامه ها و طرح های وزارت بهداشت کمک کنیم.