به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی سعید پیس از ظهر یکشنبه در مراسم چهاردهمین سوگواره دانشآموزی «احلی من العسل» که با حضور پرشور دانشآموزان، فرهنگیان و جمعی از مسئولان استان برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش اظهار کرد: اجتماع عظیم نوجوانان عاشورایی در ششمین روز از ماه محرم، جلوهای از وفاداری نسل امروز به مکتب سیدالشهدا (ع) و آرمانهای بلند نهضت عاشورا است.
وی گفت: نامگذاری ششم ماه محرم به نام حضرت قاسم بن الحسن (ع) فرصت ارزشمندی را برای بازخوانی درسهای عاشورا و تبیین جایگاه نوجوانان در مسیر حقطلبی و دفاع از ارزشهای الهی فراهم کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم افزود: برگزاری همزمان آیین «احلی من العسل» در سراسر کشور نشان میدهد که فرهنگ عاشورا همچنان در میان نسل نوجوان زنده و پویا است و دانشآموزان با حضور گسترده خود بار دیگر ارادت و پایبندی خود را به مکتب اهل بیت (ع) به نمایش گذاشتند.
وی ادامه داد: نوجوانان امروز که در مکتب امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تربیت یافتهاند، با حضور آگاهانه در این مراسم معنوی نشان دادند که نسبت به آرمانهای دینی و انقلابی احساس مسئولیت دارند و خود را ادامهدهنده راه شهیدان میدانند.
محمدی سعید با اشاره به ابعاد تربیتی نهضت عاشورا بیان کرد: واقعه کربلا صرفاً یک رویداد تاریخی نیست بلکه مدرسهای بزرگ برای تربیت انسانهای مؤمن، آزاده و ولایتمدار به شمار میرود که در طول قرنها الهامبخش ملتها بوده است.
وی افزود: حضرت قاسم بن الحسن (ع) یکی از برجستهترین الگوهای نوجوانان در تاریخ اسلام است و ویژگیهایی همچون بصیرت، شناخت صحیح از حق، شجاعت و روحیه ایثار در شخصیت این نوجوان رشید جلوهای ماندگار دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم خاطرنشان کرد: پیام عاشورا به همه نسلها میآموزد که در مسیر ولایت، حقطلبی و دفاع از ارزشهای الهی باید استوار و ثابتقدم بود و از دشواریهای این مسیر هراسی به دل راه نداد.
وی تصریح کرد: نوجوانان و جوانان امروز میتوانند با تأسی به سیره حضرت قاسم (ع) و دیگر یاران نوجوان امام حسین (ع)، نقش مؤثری در حفظ و گسترش ارزشهای اسلامی و انقلابی ایفا کنند.
خون شهدا ضامن عزت و اقتدار کشور است
محمدی سعید با اشاره به تحولات و رخدادهای اخیر کشور گفت: همانگونه که نهضت عاشورا با فداکاری و شهادت یاران امام حسین (ع) موجب احیای دین اسلام شد، خون پاک شهدای انقلاب اسلامی نیز در استمرار مسیر عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران نقشآفرین بوده است.
وی افزود: امنیت، پیشرفت و سربلندی امروز کشور مرهون مجاهدتها و جانفشانیهای شهیدانی است که با تأسی به فرهنگ عاشورا از ارزشهای اسلامی و انقلابی دفاع کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم اظهار کرد: حضور گسترده دانشآموزان در سوگواره «احلی من العسل» بیانگر آن است که فرهنگ ایثار، مقاومت و آزادگی همچنان در میان نسل جوان ریشهدار است و نوجوانان ایرانی این مفاهیم را بخشی از هویت خود میدانند.
وی ادامه داد: شعار ماندگار «هیهات من الذله» تنها متعلق به تاریخ نیست بلکه امروز نیز به عنوان راهبردی الهامبخش در برابر زیادهخواهی دشمنان و بدخواهان اسلام و انقلاب مطرح است.
نوجوانان آماده پاسداری از آرمانهای انقلاب هستند
محمدی سعید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جمله تاریخی حضرت قاسم بن الحسن (ع) مبنی بر شیرینتر بودن مرگ در راه خدا از عسل گفت: این نگاه برخاسته از ایمان عمیق و معرفت الهی است و میتواند الگویی ارزشمند برای تربیت نسل نوجوان باشد.
وی افزود: دانشآموزان ایرانی با الهام از آموزههای عاشورایی و فرهنگ شهادت، همواره آمادگی دارند در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و ارزشهای دینی نقشآفرینی کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در پایان تأکید کرد: نسل نوجوان کشور با تکیه بر فرهنگ عاشورا و الگوگیری از شهدای کربلا، پرچم عزت، استقلال و آزادگی را برافراشته نگاه خواهد داشت و در مسیر تحقق آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی گام برخواهد داشت.
قم- مدیرکل آموزش و پرورش قم گفت: واقعه کربلا و عاشورا مدرسهای بزرگ برای تربیت انسانهای مؤمن، آزاده و ولایتمدار است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی سعید پیس از ظهر یکشنبه در مراسم چهاردهمین سوگواره دانشآموزی «احلی من العسل» که با حضور پرشور دانشآموزان، فرهنگیان و جمعی از مسئولان استان برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش اظهار کرد: اجتماع عظیم نوجوانان عاشورایی در ششمین روز از ماه محرم، جلوهای از وفاداری نسل امروز به مکتب سیدالشهدا (ع) و آرمانهای بلند نهضت عاشورا است.
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