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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

تسویه ۱۰۰ درصدی مطالبات کلزاکاران پلدختری 

تسویه ۱۰۰ درصدی مطالبات کلزاکاران پلدختری 

پلدختر- مدیر جهاد کشاورزی پلدختر از تسویه ۱۰۰ درصدی مطالبات کلزاکاران این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا ساتیاروند در سخنانی، اظهار داشت: مطالبات کلزاکاران پلدختری به‌صورت ۱۰۰ درصدی تسویه حساب و تا کنون ۳۰ درصد از مطالبات گندم‌کاران نیز پرداخت شده است.‌

وی با اشاره به این‌که در سال جاری حدود ۱۷ هزار تن گندم از کشاورزان گندم‌کار شهرستان خریداری شده است، افزود: ۱۵ هزار تن از گندم‌های خریداری شده از طریق تعاونی‌های دولتی و مابقی از طریق بخش خصوصی بوده که به زودی مابقی طلب کشاورزان پرداخت می‌شود و در این زمینه جای هیچ‌گونه نگرانی برای کشاورزان وجود ندارد.

مدیر جهادکشاورزی پلدختر، صتریح کرد: ۳۸ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران با اولویت تحویل، پرداخت شده و حدود ۲۲۰ میلیارد تومان نیز به کلزاکاران پرداخت شده است.

کد مطلب 6866883

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