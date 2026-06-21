به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا کاظمی ظهر امروز یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی لرستان ضمن تقدیر از مجموعه اقدامات و تلاشهای فرماندهی انتظامی استان لرستان در تأمین نظم و امنیت جامعه، اظهار داشت: عملکرد نیروی انتظامی در صیانت از امنیت عمومی، بهویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حوادث دیماه و جنگ رمضان، ستودنی و شایسته قدردانی است و رشادتها و ایثارگریهای کارکنان این مجموعه در این مقاطع حساس، جلوهای ماندگار از تعهد و مسئولیتپذیری در خدمت به مردم محسوب میشود.
«امنیت» زیربنای توسعه و پیشرفت هر جامعه است
وی با اشاره به نقش اثرگذار پلیس در حفظ آرامش جامعه، افزود: اهمیت و حساسیت مأموریتهای نیروی انتظامی در حوادث و تهدیدات اخیر بیشازپیش برای همگان آشکار شد و امروز همه میدانند که پلیس چه نقش خطیر، تعیینکننده و بیبدیلی در حفظ امنیت، آرامش و آسایش عمومی ایفا میکند.
نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی همچنین حضور سردار هاشمی فر در لرستان را منشأ خیروبرکت دانست و تصریح کرد: باتوجهبه نگاه فرهنگی، اجتماعی و مردمی فرمانده انتظامی استان، شاهد تحول و پویایی بیشتری در تعاملات، هماهنگیها و ارتباطات میان مجموعه انتظامی، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی هستیم که این رویکرد میتواند زمینهساز رفع بسیاری از مشکلات و ارتقای خدمترسانی به مردم باشد.
کاظمی بر ضرورت حمایت از مجموعه انتظامی تأکید کرد و گفت: امنیت، زیربنای توسعه و پیشرفت هر جامعه است و تقویت ظرفیتها و توانمندیهای پلیس در نهایت به افزایش رفاه، آرامش و رضایتمندی مردم منجر خواهد شد.
پلیس خود را خدمتگزار مردم میداند
در ادامه این دیدار، سردار محمدرضا هاشمی فر فرمانده انتظامی لرستان ضمن قدردانی از حمایتهای مستمر و دلسوزانه مجمع نمایندگان استان از مجموعه انتظامی، بر اهمیت تداوم این همراهیها در راستای رفع چالشها و ارتقای خدمات پلیس تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش مؤثر تعامل و همافزایی میان دستگاههای مختلف، اظهار داشت: خدمت به مردم نیازمند همکاری، همدلی و پشتیبانی همه بخشها است و حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خادمان مردم در مجموعه انتظامی و توجه به نیازهای اساسی این مجموعه، نقش مهمی در افزایش توان خدمترسانی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان دارد.
فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: پلیس خود را خدمتگزار مردم میداند و با تمام توان در مسیر تأمین امنیت، آرامش و حفظ سرمایههای اجتماعی گام برمیدارد و یقیناً با همراهی مسئولان و حمایت مردم، دستیابی به اهداف متعالی در حوزه امنیت و خدمترسانی تسهیل خواهد شد.
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