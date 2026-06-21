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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

خطر جان یوزها در جاده مرگ؛ گشت‌ها در محور عباس‌آباد–میامی تشدید شد

خطر جان یوزها در جاده مرگ؛ گشت‌ها در محور عباس‌آباد–میامی تشدید شد

میامی- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست سمنان از اجرای طرح گشت ویژه در محور عباس‌آباد–میامی خبر داد، جاده‌ای که این روزها با افزایش ترددها، به کمین‌گاهی خطرناک برای یوزپلنگ آسیایی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف‌پور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی اقدامات حفاظتی محور عباس‌آباد–میامی با حضور معاونان، فرمانده یگان حفاظت استان، کارشناسان اداره‌کل و سرپرست پارک ملی توران، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم تردد خودروها در این محور همزمان با تعطیلات پیش‌رو و مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، تمهیدات ویژه‌ای برای پایش و نظارت مستمر در این مسیر در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اهمیت محور عباس‌آباد–میامی به عنوان یکی از مسیرهای عبوری از زیستگاه‌های حساس حیات‌وحش کشور افزود: در این نشست ضمن بررسی شرایط موجود، تقسیم وظایف میان واحدهای مختلف انجام شد و کارگروه‌های تخصصی برای اجرای اقدامات حفاظتی، نظارتی و پشتیبانی تشکیل شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با تأکید بر لزوم حضور مستمر نیروهای اجرایی و حفاظتی در مناطق حساس، توضیح داد: تشدید گشت‌ها و پایش‌های میدانی، نظارت بر نقاط حادثه‌خیز و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از جمله اقداماتی که در دستور کار قرار دارد تا از بروز خسارات احتمالی به حیات‌وحش جلوگیری شود.

یوسف‌پور همچنین خاطرنشان کرد: محور عباس‌آباد–میامی به دلیل قرار گرفتن در محدوده زیستگاه‌های ارزشمند پارک ملی توران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حفاظت از گونه‌های شاخص به‌ویژه یوزپلنگ آسیایی نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: راهکارهای کاهش مخاطرات ناشی از تردد خودروها برای حیات‌وحش، نحوه استقرار نیروهای حفاظتی و چگونگی اجرای برنامه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی مستمر میان بخش‌های مختلف برای اجرای مصوبات و افزایش اثربخشی اقدامات حفاظتی تأکید شد.

کد مطلب 6866967

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