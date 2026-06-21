به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسفپور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامهریزی اقدامات حفاظتی محور عباسآباد–میامی با حضور معاونان، فرمانده یگان حفاظت استان، کارشناسان ادارهکل و سرپرست پارک ملی توران، اظهار کرد: با توجه به پیشبینی افزایش حجم تردد خودروها در این محور همزمان با تعطیلات پیشرو و مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، تمهیدات ویژهای برای پایش و نظارت مستمر در این مسیر در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اهمیت محور عباسآباد–میامی به عنوان یکی از مسیرهای عبوری از زیستگاههای حساس حیاتوحش کشور افزود: در این نشست ضمن بررسی شرایط موجود، تقسیم وظایف میان واحدهای مختلف انجام شد و کارگروههای تخصصی برای اجرای اقدامات حفاظتی، نظارتی و پشتیبانی تشکیل شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با تأکید بر لزوم حضور مستمر نیروهای اجرایی و حفاظتی در مناطق حساس، توضیح داد: تشدید گشتها و پایشهای میدانی، نظارت بر نقاط حادثهخیز و اجرای برنامههای پیشگیرانه از جمله اقداماتی که در دستور کار قرار دارد تا از بروز خسارات احتمالی به حیاتوحش جلوگیری شود.
یوسفپور همچنین خاطرنشان کرد: محور عباسآباد–میامی به دلیل قرار گرفتن در محدوده زیستگاههای ارزشمند پارک ملی توران، از اهمیت ویژهای برخوردار است و حفاظت از گونههای شاخص بهویژه یوزپلنگ آسیایی نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مسئول است.
وی افزود: راهکارهای کاهش مخاطرات ناشی از تردد خودروها برای حیاتوحش، نحوه استقرار نیروهای حفاظتی و چگونگی اجرای برنامههای نظارتی مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی مستمر میان بخشهای مختلف برای اجرای مصوبات و افزایش اثربخشی اقدامات حفاظتی تأکید شد.
نظر شما