سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه همزمان با افزایش ترددهای جاده‌ای در فصل تابستان، طرح ویژه پایش محور میامی–عباس‌آباد آغاز شده است، ابراز داشت: این طرح با مشارکت نیروهای حفاظت محیط زیست استان‌های سمنان، اصفهان و خراسان شمالی، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی در دست اجرا است.

وی با حضور در پارک ملی توران و محور عباس‌آباد–میامی، از روند اجرای طرح پایش جاده‌ای و اقدامات حفاظتی بازدید کرد و افزود: این اقدام برای حفاظت از مهم‌ترین زیستگاه یوز ایرانی در دستور کار است.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با اشاره به اینکه نیروهای اعزامی برای تقویت برنامه‌های پایش در پاسگاه محیط‌بانی عباس‌آباد مستقر شدند، یادآور شد: تلاش‌های این دلسوزان طبیعت در حفاظت از حیات‌وحش منطقه شایان تقدیر است.

یوسف پور همچنین روند فنس‌کشی کریدور عبور یوز ایرانی در محور عباس‌آباد–میامی را بررسی و تصریح کرد: رفع نواقص و تکمیل هرچه سریع‌تر اقدامات ایمن‌سازی این محور مورد تأکید است.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از یوز ایرانی به عنوان یکی از ارزشمندترین گونه‌های حیات‌وحش کشور، اضافه کرد: کاهش تلفات جاده‌ای این گونه نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول و اجرای کامل طرح‌های ایمن‌سازی در کریدورهای عبور یوز است.

وی اضافه کرد: طرح پایش تابستانی با ساماندهی ۱۰۰ نیروی عملیاتی، گامی مهم در افزایش ضریب حفاظت از زیستگاه‌های یوز ایرانی و کاهش مخاطرات ناشی از تردد خودروها در محور میامی–عباس‌آباد است.