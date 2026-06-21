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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

آیت الله حسینی: تشییع باشکوه امام شهید پاسخ کوبنده ملت به دشمنان است

آیت الله حسینی: تشییع باشکوه امام شهید پاسخ کوبنده ملت به دشمنان است

یاسوج - نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع «امام شهید امت»، اقتدار نظام اسلامی را به نمایش گذاشته و پاسخ دندان‌شکنی به دشمنان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی تشییع «امام شهید امت» در استان، با تسلیت شهادت این شخصیت برجسته جهان اسلام، اظهار کرد: امام شهید سالیان متمادی سکاندار انقلاب اسلامی بود و در این مسیر سختی‌ها، رنج‌ها و مجاهدت‌های فراوانی را برای اعتلای اسلام و رضای الهی متحمل شد.

وی افزود: این مجاهد بزرگ هرگز در برابر دشمنان اسلام دچار ترس، تردید و عقب‌نشینی نشد و خداوند متعال نیز پاداش این مجاهدت خالصانه را با مقام رفیع شهادت به ایشان عطا کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه شهادت این شخصیت بزرگ ضایعه‌ای سنگین برای جهان اسلام است، تصریح کرد: معتقدیم خون شهدا و اولیای الهی هرگز هدر نخواهد رفت و همان‌گونه که در طول تاریخ موجب عزت و پیروزی جبهه حق شده است، آثار و برکات این شهادت نیز در آینده نمایان خواهد شد.

وی بیان کرد: امام راحل، رهبر معظم انقلاب و شهدای والامقام به همه آزادگان جهان جرأت و جسارت مقابله با استکبار و استعمار را بخشیدند و امروز صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی در سراسر جهان طنین‌انداز شده است.

آیت الله حسینی با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم تشییع، گفت: شایسته است مراسم تشییع امام شهید با عظمت و شکوه هرچه بیشتر برگزار شود و قطعاً این مهم با حضور پرشور مردم محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در این مراسم علاوه بر ادای دین به مقام شامخ شهید، نماد اقتدار ملی و انسجام اجتماعی خواهد بود و پیام روشنی برای دشمنان نظام اسلامی به همراه خواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مراسم تشییع شهدای دفاع مقدس و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: همان‌گونه که حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع سردار سلیمانی عظمت ملت ایران را به جهانیان نشان داد و دشمنان را دچار حیرت و هراس کرد، در این مراسم نیز شاهد جلوه‌ای دیگر از وحدت، وفاداری و عظمت ملت خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به حضور مهمانان و زائرانی از کشورهای مختلف اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود عاشقان و ارادتمندان این شهید از کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان و دیگر نقاط جهان در این مراسم حضور یابند و لازم است همه دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی مناسب به زائران و شرکت‌کنندگان آمادگی کامل داشته باشند.

آیت الله حسینی از استاندار، معاون سیاسی استانداری، فرمانداران، فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به دلیل برگزاری جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم قدردانی کرد.

کد مطلب 6867031

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