حضور پرشور مردم در مراسم وداع با رهبر شهید، نقشه دشمن را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی شامگاه یکشنبه در مراسم عزاداری مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در سوگ رهبر شهید که در حسینیه قتلگاه تهران برگزار شد، از حضور پرشور مردم استان در این مراسم قدردانی کرد.
وی با اشاره به حضور مردم از نقاط مختلف استان در این آیین اظهار کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد با وجود مسافت طولانی، با عشق به رهبر، انقلاب، نظام اسلامی و ارزشهای دینی در این مراسم حضور یافتند و این حضور، جلوهای از وفاداری و بصیرت مردم این دیار است.
نماینده ولیفقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دشمن همواره در تلاش برای تضعیف ارزشهای انقلاب اسلامی است، افزود: هرچه دشمن برای کمرنگ کردن این ارزشها برنامهریزی میکند، شاهد رویشهای جدید و حضورهای پرشور مردم هستیم که تمامی این توطئهها را خنثی میکند.
وی با تأکید بر اینکه روحیه حسینی و مهدوی عامل اصلی ایستادگی ملت ایران در برابر مشکلات است، تصریح کرد: مردم ایران در سختترین شرایط با توسل به اهلبیت (ع) و با روحیهای برگرفته از فرهنگ عاشورا، مسیر خود را ادامه دادهاند و از مشکلات عبور کردهاند.
امام جمعه یاسوج فقدان رهبر شهید را ضایعهای بزرگ برای کشور و امت اسلامی دانست و گفت: از دست دادن ایشان داغی سنگین برای همه ماست، اما خداوند را شاکریم که ایشان به آرزوی خود یعنی شهادت نائل شدند.
وی با اشاره به توفیق حضور در یکی از آخرین دیدارها با رهبر شهید خاطرنشان کرد: تصور نمیکردیم به این زودی از فیض حضور ایشان محروم شویم و امیدوار بودیم سالهای بیشتری از رهنمودهای ایشان بهرهمند باشیم.
آیتالله حسینی ادامه داد: امروز فرزند شایسته ایشان که در مکتب اهلبیت (ع) و در کنار رهبر شهید تربیت یافته است، مسئولیت این مسیر را با استقامت بر عهده گرفته و امیدواریم همانگونه که انقلاب اسلامی پس از امام خمینی(ره) مسیر خود را ادامه داد، این راه نیز تحت عنایات حضرت ولیعصر (عج) و هدایتهای رهبری جدید، تا تحقق قلههای پیشرفت و عزت ادامه یابد.
نماینده ولیفقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان با قدردانی از حضور مردم در مراسم تشییع و زیارت پیکر رهبر شهید، ابراز امیدواری کرد این حضور و این قدمها نزد خداوند متعال مأجور باشد و مردم با همان شور و ارادت، در آیین پیادهروی اربعین حسینی نیز حضور یابند.
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