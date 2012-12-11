حماسه تاریخی تشییع آیت الله العظمی ملک حسینی عزتی دیگر برای تشیع بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی عصر سه شنبه در مراسم اربعین این عالم ربانی در یاسوج، افزود: حرکت مردم کهگیلویه و بویراحمد در مراسم تشییع با شکوه آیت الله ملک حسینی (ره) یک حادثه نبود بلکه یک حماسه بود زیرا پشتوانه ای از غیرت، شرف، دینداری و قدرشناسی داشت.

وی با بیان اینکه حماسه حضور مردم در این مراسم همه کشور را تحت تاثیر قرار داد، اظهار داشت: برخی بزرگان می گفتند "این حماسه عزتی برای تشیع، روحانیت و انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود."

این استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه مردمی که با حماسه خود به دین و نظام و کشورشان عزت بخشیدند، شایسته تقدیر هستند.، افزود: هر عزت و آبرویی که به کسی می رسد، از جانب خداوند است و خداوند به عزت خود به بشر عزت می بخشد.

یادگار حضرت آیت الله العظمی ملک حسینی با بیان اینکه مردمان این دیار مردمانی خدادوست، متدین و خداجو هستند، اظهار داشت: این مردم با این همه خصوصیت الهی پیکر مطهر آیت الله ملک حسینی را تشییع کردند.

وی تصریح کرد: اوصاف آن عالم ربانی خلاصه ای از اوصاف مردم پاک نهاد کهگیلویه و بویراحمد بود.

ملک حسینی در ادامه سخنانش با تشکر از مردم استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و بوشهر برای حضور حماسی در تشییع و تدفین پیکر مطهر آن عالم مجاهد، بیان داشت: این حضور شرف بخش و با محبت مردم این استانها، تشییع پیکر مطهر این فقیه عالیقدر را به حماسه ای تاریخی بدل کرد.

فرزند آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه همه کسانیکه در این مراسم حضور داشتند، نام استان کهگیلویه و بویراحمد را در کشور به نامی جاودان مبدل کردند، اظهار داشت: هرگاه در جایی سخن از دین،غیرت، شرف و قدرشناسی نسبت به عالمان دین به میان آید، نام کهگیلویه و بویراحمد در اذهان متجلی می شود.

وی افزود: این عزت و آبرو که مردم استان با عمل خود رقم زدند، در خطه جنوب پاینده و پایدار خواهد ماند.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه جمعیت کهگیلویه و بویراحمد یک صدم جمعیت کشور است، عنوان کرد: این جمعیت عظیم در مراسم تشییع، نشان ازعزت، دینداری و خداجویی مردم استان دارد.

آیت الله ملک حسینی افزود: این حماسه نقطه روشنی از تاریخ برای آیندگان است که بدانند پدرانشان از دین، شرف، شخصیت، مجاهدت و مردمداری تقدیر کردند تا نسلهای آینده پاک و مردم دار و دیندار باشند.