شور و شعور حسینی در جوار زیارتگاه شهید مدرس کاشمر

محمد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز دهه اول محرم، این مجموعه فرهنگی تاریخی همانند سنوات گذشته با اجرای برنامه‌های متنوع، میزبان خیل عظیمی از زائران و ارادتمندان به اهل‌بیت(ع) است.

مدیر زیارتگاه شهید آیت‌الله مدرس(ره)در تشریح برنامه‌های این دهه گفت: یکی از جلوه‌های زیبای عزاداری در این زیارتگاه، تجمع و دسته‌روی هیئت‌های مذهبی روستایی در روزهای هشتم و نهم محرم است که با شور و شکوه خاصی در محوطه آرامگاه حضور یافته و به اقامه عزا می‌پردازند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم «شیرخوارگان حسینی» در ابتدای دهه اول محرم، افزود: در چهارمین روز از ماه محرم، این مجموعه افتخار میزبانی از مادران و کودکان عاشورایی را داشت که با حضور پرشور خود، فضای معنوی خاصی را در زیارتگاه حاکم کردند.

یعقوبی به استمرار برنامه‌های عزاداری در این ایام اشاره کرد و گفت: مراسم عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان هر شب پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا با حضور عموم زائران و مجاوران برگزار می‌شود.

مدیر زیارتگاه شهید آیت‌الله مدرس(ره)همچنین از اجرای طرح فرهنگی کافه بصیرت خبر داد و افزود: با هدف آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با سیره امام حسین(ع)، فلسفه قیام عاشورا و معرفی شهدای دشت کربلا، کافه بصیرت در این مجموعه برپا شده است که با استقبال خوب جوانان و نوجوانان همراه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر برنامه‌های روزانه، ویژه‌برنامه‌های شب و ظهر عاشورا نیز به صورت خاص و با حضور زائران و عزاداران حسینی در جوار زیارتگاه شهید مدرس(ره) برگزار خواهد شد.