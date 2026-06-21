به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر سلطانی اظهار کرد: ۱۰ هزار دانش‌آموز پسر، معلمان و فرهنگیان مشهدی امروز ۳۱ خرداد ماه، همزمان با ششمین روز محرم الحرام به منظور بزرگداشت یاد شهید نوجوان کربلا حضرت قاسم بن الحسن(ع) در قالب سوگواره بزرگ احلی من العسل در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی به سوگ و عزاداری نشستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در ایام دهه نخست ماه محرم و همزمان با ششمین روز از این ماه، سوگواری احلی من العسل با حضور ۱۰ هزار دانش‌آموز پسر از تمام مقاطع تحصیلی به همراه معلمان و فرهنگیان شهر مشهد در بارگاه منور رضوی برگزار شد.

وی افزود: این سوگواره همه ساله به منظور ترویج فرهنگ عاشورایی و ولایت پذیری نوجوان ۱۳ساله دشت کربلا حضرت قاسم بن الحسن (ع) برگزار می شود که امروز نیز این مراسم در مشهد مقدس و سایر شهرستان های استان و همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

سلطانی ادامه داد: در این مراسم دانش‌آموزان و فرهنگیان عزیزمان به به یاد رهبر شهید و دانش آموزان شهدای مدرسه شجره طیبه میناب گرد هم آمدند تا پیمان ببندند که تا پای جانشان همانند حضرت قاسم بن الحسن(ع)، در میدان دفاع از جمهوری اسلامی ایران هستند.