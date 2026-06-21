میدان شهرداری گرگان میزبان اجتماع بزرگ نماز ظهر عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدزمان قربانی با اشاره به برگزاری نماز ظهر عاشورا در مرکز استان اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، پیشنهاد شده است این آیین معنوی امسال در میدان شهرداری گرگان برگزار شود؛ مکانی که ظرفیت مناسبی برای حضور گسترده مردم و هیئتهای مذهبی دارد.
وی هدف از انتخاب این محل را افزایش شکوه نماز ظهر عاشورا و فراهم شدن امکان حضور پرشور عزاداران حسینی عنوان کرد و افزود: این میدان با توجه به ظرفیت و فضای مناسب خود میتواند میزبان یکی از بزرگترین اجتماعات عبادی استان باشد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه جلسات هماهنگی با دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی در حال برگزاری است، گفت: در این نشستها جانمایی محل اقامه نماز، نحوه استقرار هیئتهای مذهبی و سایر تمهیدات اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
قربانی همچنین بر ضرورت تأمین زیرساختهای لازم برای برگزاری مطلوب این مراسم تأکید کرد و افزود: فرمانداری، شورای تأمین، نیروی انتظامی و دستگاههای خدماترسان برای ایجاد نظم، امنیت و تسهیل حضور مردم در این آیین همکاری خواهند کرد.
وی گفت: امید است نماز ظهر عاشورای امسال با حضور گسترده عزاداران حسینی و مشارکت هیئتهای مذهبی، به شکلی باشکوه و منظم در میدان شهرداری گرگان برگزار شود.
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