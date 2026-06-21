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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

میدان داری دانش‌آموزان گنابادی در همایش «احلی من العسل»

میدان داری دانش‌آموزان گنابادی در همایش «احلی من العسل»

مشهد- دانش‌آموزان گنابادی با «احلی من العسل»، میثاقی دوباره با آرمان‌های حسینی بستند.

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کد مطلب 6866954

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