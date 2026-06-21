https://mehrnews.com/x3cp3W ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴ کد مطلب 6866954 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴ میدان داری دانشآموزان گنابادی در همایش «احلی من العسل» مشهد- دانشآموزان گنابادی با «احلی من العسل»، میثاقی دوباره با آرمانهای حسینی بستند. دریافت 13 MB کد مطلب 6866954 کپی شد مطالب مرتبط همایش «احلی من العسل» با حضور دانشآموزان نوجوان در بردسکن سوگواره احلی من العسل با ۱۰ هزار دانشآموز مشهدی برگزار شد نهمین سوگواره نمایشی «فانوس اشک» در قزوین برگزار میشود سوگواره «احلی من العسل» در حرم مطهر رضوی آغاز مراسم «احلی من العسل» در حرم مطهر امام رضا(ع) برچسبها سوگواره احلی من العسل گناباد خراسان رضوی حسینیه ایران
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