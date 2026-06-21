نعیم قاسم: پروژه حذف ایران و مقاومت در منطقه شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم در سخنانی در مراسم عاشورایی گفت: امروز دو موضوع را مورد بحث قرار خواهیم داد: موضوع اول مربوط به آموزش و پرورش بر اساس آموزه‌های امام حسین (علیه السلام) و موضوع دوم درباره وضعیت سیاسی کنونی است.

شیخ نعیم قاسم به انتقاد از رویکردهای آموزشی در برخی کشورها پرداخت که رژیم صهیونیستی تلاش کرده است با اعمال نفوذ، متون آموزشی مرتبط با تاریخ یهود را تغییر دهد تا نسل‌های جدید از حقایق تاریخی دور نگه داشته شوند، در حالی که آگاهی آموزشی زیربنای اصلی جوامع است.

دبیرکل حزب‌الله ضمن اشاره به شکست پروژه حذف مقاومت در منطقه، تأکید کرد که علی‌رغم انجام حدود ۱۰ هزار حمله هوایی در نبرد «العصف المأکول» در لبنان، مقاومت همچنان استوار و پابرجا باقی مانده است.

وی با بیان اینکه پروژه آمریکا و اسرائیل برای پایان دادن به محور مقاومت به شکست انجامیده، تأکید کرد که اکنون وارد مرحله جدیدی شده‌ایم که می‌توان آن را «نتایج شکست پروژه آمریکایی-اسرائیلی» نامید.

دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه با اشاره به شرایط لبنان گفت: تجاوز شکست خورد و نتوانست به اهداف خود برسد اما اسرائیلی ها همچنان روی تغییر شرایط حساب باز کرده اند.

ایران پس از فداکاری‌های عظیم، قوی‌تر ظاهر شد و ثابت کرد که از حقوق خود دست نخواهد کشید. پروژه حذف ایران و مقاومت در منطقه شکست خورده است. اسرائیل و دیگران باید اذعان کنند که پروژه‌ای برای حذف ایران، حزب‌الله و مقاومت در سراسر منطقه داشتند.

وی با اشاره به اینکه ده هزار حمله انجام شده علیه لبنان و استقامت مقاومت لبنان گفت: با توجه به آزادی عمل اسرائیل چیزی به نام آتش بس وجود ندارد. آتش بس یعنی توقف کامل حملات هوایی، زمینی و دریایی و عدم ویرانگری و عدم استقرار در مناطق اشغالی.

نعیم قاسم گفت: ما در مرحله شکست پروژه اسرائیلی به سر می بریم و بحث درباره موضوعاتی که یک یا دو سال قبل مطرح بودند، قابل قبول نیست. امروز ما از حمایت بسیار قوی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، رهبری و ملت ایران برخورداریم.

شیخ نعیم قاسم گفت: به ایران بزرگ نگاه کنید، تنگه هرمز را به خاطر لبنان می‌بندد. این سلاحی در دست شماست، ای دولت لبنان.

وی افزود: آمریکا باید به پروژه اسرائیلی پایان دهد و اسرائیل متجاوزی است که باید عقب‌نشینی کند. ماندن در خاک لبنان غیرممکن است. هیچ منطقه امنی وجود ندارد و ما یک ارتش ملی داریم که مستقر شده و مسئول حفظ حاکمیت است. من مطمئن هستم که اسرائیل از درون فرو خواهد پاشید و آنچه انجام می‌دهد، ظلمی شدید علیه بشریت است.

نعیم قاسم گفت: ما به هرگونه آتش‌بس تحت عنوان توقف تجاوز همه‌جانبه در صورت وقوع، پایبند خواهیم بود. ما نقض آتش بس را برنمی تابیم و با آن مقابله خواهیم کرد و آنطور که صلاح بدانیم با آن برخورد خواهیم کرد. ما از آنچه قبل از ۲ مارس اتفاق افتاد، عبور کرده‌ایم.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: من از مقامات لبنانی می‌خواهم که از تفاهم‌نامه با ایران استفاده کنند. ای مقامات سیاسی لبنان، به حل و فصل اوضاع خود با ایران بپردازید، زیرا حتی آمریکا نیز در حال حل و فصل اوضاعش با ایران است. هر کسی که دستور قطع روابط لبنان با ایران را داده است، باید این روابط را از سر بگیرد.

وی افزود: احدی در لبنان بر دیگری غلبه نخواهد کرد. ما نمی‌خواهیم بر احدی غلبه کنیم و اجازه نمی‌دهیم احدی بر ما غلبه کند. لبنان تنها از طریق همزیستی پابرجا می ماند و ما برای همزیستی آماده‌ایم. کشور با انحصارگرایی و اتکا به قدرت‌های خارجی نابود می‌شود. ما باید دخالت خارجی در لبنان را قطع کنیم و مسائل خود را بین خودمان حل خواهیم کرد.

شیخ نعیم قاسم گفت: من از مقاماتی که مشتاق پایان دادن به وضعیت خصومت و دشمنی با اسرائیل هستند، می‌خواهم که خصومت با بیش از نیمی از مردم لبنان را ابیشتر نکنند. ما از مقامات لبنان می‌خواهیم که اقداماتی را برای بازگرداندن اعتماد و وحدت ملی انجام دهند تا بتوانیم با دشمن مقابله کنیم، حاکمیت خود را بازیابیم و کشورمان را بازسازی کنیم.

دبیر کل حزب الله لبنان در پایان گفت: من به وزیر سلیمان فرنجیه درود می‌فرستم و به او می‌گویم به این دلیل تو را در فهرست تحریم‌ها قرار داده‌اند زیرا یکی از ارکان مباهات لبنان هستی.