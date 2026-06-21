به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید ساداتی همزمان با آغاز فصل گرما و افزایش حضور شهروندان در مناطق جنگلی و تفرجگاههای طبیعی، خواستار رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی شد.
ساداتی با اشاره به گستره ۲۶۳ هزار هکتاری جنگلها و مراتع تحت مدیریت این شهرستان اظهار کرد: منابع طبیعی از ارزشمندترین سرمایههای ملی و زیستمحیطی کشور به شمار میروند و حفاظت از این ذخایر ارزشمند نیازمند همراهی و مسئولیتپذیری عمومی است.
وی با بیان اینکه افزایش دما و خشکی پوشش گیاهی احتمال وقوع حریق را افزایش داده است، افزود: در فصل تابستان کوچکترین بیاحتیاطی میتواند به آتشسوزیهای گسترده منجر شود و خسارتهای سنگینی را به اکوسیستمهای طبیعی وارد کند؛ خسارتهایی که جبران آن در بسیاری موارد سالها زمان خواهد برد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ساری از گردشگران، مسافران و طبیعتگردان خواست از روشن کردن آتش در جنگلها و مراتع خودداری کنند و در صورت ضرورت، پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آتش اطمینان حاصل کنند.
ساداتی همچنین بر ضرورت خودداری از رهاسازی تهسیگار، زغال نیمسوز و سایر مواد اشتعالزا در طبیعت تأکید کرد و گفت: رعایت همین نکات ساده میتواند از بروز بسیاری از حوادث ناگوار جلوگیری کند.
وی مشارکت مردمی را مهمترین عامل در حفاظت از منابع طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: صیانت از ۲۶۳ هزار هکتار جنگل و مرتع بدون همکاری شهروندان، جوامع محلی و دوستداران طبیعت امکانپذیر نیست.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی یا موارد مشکوک، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به نیروهای منابع طبیعی اطلاع دهند تا از گسترش خسارات احتمالی جلوگیری شود.
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