به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور غروب یکشنبه در مراسم برگزاری رویداد استارت آپ در سالن جلسات امام جواد(ع) ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای پژوهشی دانشگاهها، اظهار کرد: پژوهشهای دانشگاهی باید از مرحله تولید دانش صرف عبور کرده و به سمت کاربردیسازی نتایج و حل مسائل واقعی جامعه حرکت کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده هوش مصنوعی در حوزه سلامت و صنعت افزود: بهرهگیری مؤثر از فناوریهای نوین نیازمند شکلگیری تیمهای تخصصی، منسجم و میانرشتهای است تا بتوان از این ظرفیتها برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهرهوری استفاده کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه پیچیدگی مسائل حوزه سلامت، همکاری مستمر میان متخصصان رشتههای مختلف را ضروری کرده است، ادامه داد: بسیاری از چالشهای این حوزه تنها از طریق همافزایی دانش و تعامل نظاممند میان بخشهای مختلف قابل حل خواهد بود.
رشیدی پور همچنین نقش استارتآپها را در تبدیل ایدههای علمی به محصولات و خدمات کاربردی بسیار مهم دانست و یادآور شد: ایجاد بسترهای حمایتی برای تیمهای نوآور و فناور میتواند روند انتقال دانش و فناوری از دانشگاه به صنعت و جامعه را تسریع کند.
وی فرهنگ کار تیمی را یکی از ارکان اصلی توسعه فناوریهای نوین برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با گسترش همکاری میان دانشگاه، صنعت و زیستبوم نوآوری، زمینه ارائه راهکارهای هوشمند و پایدار برای ارتقای سلامت جامعه و پاسخگویی به نیازهای کشور بیش از پیش فراهم شود.
به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد با هدف معرفی ظرفیتهای فناورانه، تبادل ایدهها و بررسی فرصتهای همکاری مشترک میان دانشگاه و صنعت برگزار شد و شرکتکنندگان به ارائه دیدگاهها و طرحهای نوآورانه در حوزه کاربرد هوش مصنوعی در صنعت و سلامت پرداختند.
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