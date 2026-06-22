استفاده از ابزار هنر برای بازگشت زندانیان به مسیر زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول پولادی صبح دوشنبه در نشست با رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: انجمن سینمای جوانان ظرفیت قابل توجهی از هنرمندان جوان را در اختیار دارد که می‌توان از این توان برای تولید آثار سینمایی و تصویری با رویکرد آگاهی‌بخشی و تبیین قوانین و مقررات استفاده کرد.

وی افزود: این انجمن آمادگی دارد با برگزاری دوره‌های آموزشی فیلمسازی و عکاسی با تلفن همراه برای زندانیان، زمینه بهره‌گیری از هنر به عنوان ابزاری در مسیر بازگشت آنان به جامعه را فراهم کند.

رئیس انجمن سینمای جوانان استان بوشهر ادامه داد: همچنین امکان برگزاری دوره‌های آموزشی برای فرزندان کارکنان دستگاه قضایی نیز وجود دارد تا از ظرفیت‌های هنری آنان در تولید آثار مرتبط با موضوعات اجتماعی و حقوقی بهره گرفته شود.