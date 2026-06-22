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۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۱

استفاده از ابزار هنر برای بازگشت زندانیان به مسیر زندگی

استفاده از ابزار هنر برای بازگشت زندانیان به مسیر زندگی

بوشهر- رئیس انجمن سینمای جوانان استان بوشهر بر استفاده از ابزار هنر برای بازگشت زندانیان به مسیر زندگی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول پولادی صبح دوشنبه در نشست با رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: انجمن سینمای جوانان ظرفیت قابل توجهی از هنرمندان جوان را در اختیار دارد که می‌توان از این توان برای تولید آثار سینمایی و تصویری با رویکرد آگاهی‌بخشی و تبیین قوانین و مقررات استفاده کرد.

وی افزود: این انجمن آمادگی دارد با برگزاری دوره‌های آموزشی فیلمسازی و عکاسی با تلفن همراه برای زندانیان، زمینه بهره‌گیری از هنر به عنوان ابزاری در مسیر بازگشت آنان به جامعه را فراهم کند.

رئیس انجمن سینمای جوانان استان بوشهر ادامه داد: همچنین امکان برگزاری دوره‌های آموزشی برای فرزندان کارکنان دستگاه قضایی نیز وجود دارد تا از ظرفیت‌های هنری آنان در تولید آثار مرتبط با موضوعات اجتماعی و حقوقی بهره گرفته شود.

کد مطلب 6867447

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