آغاز تهیه سطح اول گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ در دیوان محاسبات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرآیند تدوین گزارش پایش اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴(سطح اول تفریغ بودجه) در دیوان محاسبات کشور در دست انجام است.

در چارچوب برنامه تحولی و برای دومین سال متوالی، دیوان محاسبات، گزارش سطح اول تفریغ بودجه را با رویکرد آسیب‌شناسی جریان مالی کشور و احکام مهم بودجه‌ای تدوین می‌کند.

این گزارش با ارائه تصویری کلان از منابع و مصارف بودجه و فراهم‌سازی دسترسی به‌هنگام مسئولان به اطلاعات مالی، ضمن کمک به دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده، زمینه ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، کاهش خطاهای محاسباتی و بهبود حکمرانی مالی را فراهم می‌سازد