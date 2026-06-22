اضافه شدن ۲۲ رشته گرایش جدید به آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه های امتحانی شامل دروس، رشته ها و گرایش ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

در مقایسه با دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ حدود ۲۲ رشته و گرایش جدید به دفترچه اضافه شده‌اند که نشان‌دهنده تنوع بیشتر و پاسخ به نیازهای جدید بازار کار و دانشگاه است.

همچنین حدود سه رشته و دو مجموعه رشته حذف شده‌اند که علت اصلی آن بیشتر ادغام با رشته‌های دیگر است.

رشته‌ها و گرایش‌هایی که در دفترچه سال ۱۴۰۵ وجود نداشتند، اما در دفترچه سال ۱۴۰۶ به فهرست اضافه شده‌اند:

گروه علوم انسانی

۱۱۰۵ - علوم اقتصادی: گرایش های «اقتصاد دیجیتال» و «مکاتب اقتصادی». رشته امنیت اقتصادی.

۱۱۰۸ – علوم اجتماعی: «جامعه‌شناسی دفاع مقدس». «امنیت نرم». «مطالعات دفاع مقدس»، «پژوهشگری امنیت».

۱۱۰۷ – علوم تاریخی: «تاریخ و تمدن ملل اسلامی» و «تاریخ و تمدن اسلامی در شبه‌قاره هند»

۱۱۱۷- علوم تربیتی: «تربیت اخلاقی»

۱۱۲۶- حقوق: «حقوق بین الملل بشردوستانه»

۱۱۳۰- علوم سیاسی: «مطالعات امنیتی ایران»

۱۱۳۲ – باستان شناسی: «باستان شناسی دیجیتال»

گروه علوم پایه

۱۲۰۳- شیمی: «علوم جرم شناسی امنیتی» و «نانوفناوری»

۱۲۰۴ – فیزیک: «مهندسی الکترواپتیک»، «هواشناسی»، «ژئوفیزیک گرایش های گرانی سنجی و ژئومغناطیس»، «نانوفناوری»

۱۲۰۶ - زیست‌شناسی سلولی و مولکولی: گرایش «نانوبیومیمتیک (نانوزیست الهام)»

گروه فنی و مهندسی

۱۲۵۱ - مهندسی برق: گرایش «اویونیک». «حکمرانی انرژی». «نانوفناوری گرایش نانومواد». «مهندسی الکترواپتیک».

۱۲۵۷ - مهندسی شیمی: «نانوفناوری گرایش نانومواد».

۱۲۶۴ - مهندسی عمران: «حکمرانی محیطزیست»

۱۲۶۷- مهندسی مکانیک: «حکمرانی انرژی». «نانوفناوری گرایش نانومواد».

۱۲۷۲ - مهندسی مواد: «حکمرانی محیط زیست». «بیوتروریسم». «علوم جرم شناسی امنیتی». «نانوفناوری»

۱۲۷۷ - مهندسی کامپیوتر: «مهندسی مخابرات امنیتی»

۱۲۸۵ - مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی و داروسازی: «علوم جرم شناسی امنیتی».

۱۲۹۲ - مهندسی بازرسی فنی: «علوم جرم شناسی امنیتی».

گروه کشاورزی۱۳۰۱ - مهندسی طبیعت و اکوهیدرولوژی: «مدیریت و کنترل بیابان». «اکوهیدرولوژی»

۱۳۰۳ - مهندسی تولید، ژنتیک و بیوتکنولوژی کشاورزی: «بیوتکنولوژی کشاورزی»

۱۳۰۴ - اقتصاد کشاورزی: «حکمرانی کشاورزی و منابع طبیعی»

۱۳۰۶ - ترویج و آموزش کشاورزی: «حکمرانی کشاورزی و منابع طبیعی»

رشته‌ها و گرایش‌های حذف‌شده در سال ۱۴۰۶

۱۲۵۹ - مهندسی صنایع: حذف گرایش های «سیستم های تولید و خدمات، مدلسازی سیستم ها و تحلیل داده ها، مدیریت نوآوری و فناوری، مدیریت پروژه، کیفیت و بهره وری و آینده پژوهی»

۱۳۲۳ - اکوهیدرولوژی و ۱۳۲۴ - بیوتکنولوژی کشاورزی

رشته های انگل شناسی دامپزشکی، قارچ شناسی، باکتری شناسی و ایمنی شناسی به صورت جداگانه حذف شده اند و در قالب ۱۵۰۱ - پاتوبیولوژی دامپزشکی ارائه شده اند.

رشته های فیزیولوژی، بافت شناسی دامپزشکی و بیوشیمی بالینی نیز به صورت جداگانه حذف شده اند و در قالب ۱۵۰۲ - علوم پایه دامپزشکی ارائه شده اند.

مجموعه‌های امتحانی شناور (مجموعه دوم) در سال ۱۴۰۶ نسبت به سال ۱۴۰۵ تغییری نداشته است.

براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۶ در روزهای ۱۶ تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۵ انجام می گیرد. آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۶ در روز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت و جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.

پذیرش دانشجو در آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی مربوط به‌همراه آخرین مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی صورت می گیرد.

شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و پذیرش آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ که در زمان ثبت‌نام توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود، صورت خواهد گرفت.