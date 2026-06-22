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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

گرگان خنک‌ترین شهر گلستان شد؛ مراوه‌تپه با ۳۶ درجه گرم‌ترین نقطه استان

گرگان خنک‌ترین شهر گلستان شد؛ مراوه‌تپه با ۳۶ درجه گرم‌ترین نقطه استان

گرگان-مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان اعلام کرد گرگان با ۲۱.۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان استان و مراوه‌تپه با ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه گلستان در روز گذشته بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی گلستان اعلام کرد: کمینه دمای پارک ملی گلستان صبح امروز دوشنبه ۲۱.۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شده و گرگان با حداقل دمای ۲۱.۳ درجه، خنک‌ترین شهرستان استان بوده است.

همچنین گرم‌ترین نقطه استان در روز گذشته مراوه‌تپه با دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

طبق اعلام هواشناسی، کمینه دمای سایر ایستگاه‌های استان شامل آق‌قلا ۲۵.۵، اینچه‌برون ۲۴.۴، بندرگز ۲۵، بندرترکمن ۲۵، علی‌آبادکتول ۲۳.۵، گنبدکاووس ۲۵، مراوه‌تپه ۲۲.۳، مزرعه نمونه ارتش ۲۵.۵، مینودشت ۲۳.۷، هاشم‌آباد ۲۳.۷، کردکوی ۲۵.۶، کلاله ۲۴.۵ و کارکنده ۲۴.۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

هواشناسی گلستان با انتشار این گزارش، از تداوم شرایط جوی پایدار و نوسان دما در نقاط مختلف استان خبر داد.

کد مطلب 6868169

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