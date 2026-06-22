به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی گلستان اعلام کرد: کمینه دمای پارک ملی گلستان صبح امروز دوشنبه ۲۱.۶ درجه سانتیگراد ثبت شده و گرگان با حداقل دمای ۲۱.۳ درجه، خنکترین شهرستان استان بوده است.
همچنین گرمترین نقطه استان در روز گذشته مراوهتپه با دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
طبق اعلام هواشناسی، کمینه دمای سایر ایستگاههای استان شامل آققلا ۲۵.۵، اینچهبرون ۲۴.۴، بندرگز ۲۵، بندرترکمن ۲۵، علیآبادکتول ۲۳.۵، گنبدکاووس ۲۵، مراوهتپه ۲۲.۳، مزرعه نمونه ارتش ۲۵.۵، مینودشت ۲۳.۷، هاشمآباد ۲۳.۷، کردکوی ۲۵.۶، کلاله ۲۴.۵ و کارکنده ۲۴.۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
هواشناسی گلستان با انتشار این گزارش، از تداوم شرایط جوی پایدار و نوسان دما در نقاط مختلف استان خبر داد.
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