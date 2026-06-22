  1. استانها
  2. سمنان
۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

برگزاری مانور مشترک اطفای حریق در عرصه‌های طبیعی گرمسار

برگزاری مانور مشترک اطفای حریق در عرصه‌های طبیعی گرمسار

گرمسار-رئیس محیط زیست گرمسار از برگزاری مانور مشترک اطفای حریق در عرصه‌های طبیعی شهرستان خبر داد و هدف آن را افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی برای مقابله با آتش‌سوزی‌های فصلی اعلام کرد.

حبیب دارپرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مانور مشترک اطفای حریق در عرصه‌های طبیعی حاشیه این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این مانور با هدف ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران به اجرا درآمده است.

وی افزود: برگزاری تمرین‌های میدانی و مانورهای مشترک نقش مؤثری در ارزیابی توان عملیاتی نیروها و شناسایی نقاط قوت و ضعف در روند مقابله با حوادث دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گرمسار با اشاره به افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی در فصل گرما تاکید کرد: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند در مهار سریع حریق و کاهش خسارات وارده به منابع طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش تأثیر بسزایی داشته باشد.

دارپرنیان ادامه داد: این مانور فرصت مناسبی برای تقویت تعامل میان نیروهای امدادی و حفاظتی فراهم کرد تا در شرایط واقعی، اقدامات لازم با سرعت، دقت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار برنامه‌های آموزشی، مانورهای عملیاتی و افزایش سطح آگاهی عمومی، شاهد کاهش حوادث آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی و حفاظت مؤثرتر از سرمایه‌های ارزشمند محیط زیست منطقه باشیم.

کد مطلب 6867521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها