حبیب دارپرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مانور مشترک اطفای حریق در عرصههای طبیعی حاشیه این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این مانور با هدف ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسئول در مدیریت بحران به اجرا درآمده است.
وی افزود: برگزاری تمرینهای میدانی و مانورهای مشترک نقش مؤثری در ارزیابی توان عملیاتی نیروها و شناسایی نقاط قوت و ضعف در روند مقابله با حوادث دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گرمسار با اشاره به افزایش احتمال وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی در فصل گرما تاکید کرد: همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط میتواند در مهار سریع حریق و کاهش خسارات وارده به منابع طبیعی و زیستگاههای حیات وحش تأثیر بسزایی داشته باشد.
دارپرنیان ادامه داد: این مانور فرصت مناسبی برای تقویت تعامل میان نیروهای امدادی و حفاظتی فراهم کرد تا در شرایط واقعی، اقدامات لازم با سرعت، دقت و اثربخشی بیشتری انجام شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار برنامههای آموزشی، مانورهای عملیاتی و افزایش سطح آگاهی عمومی، شاهد کاهش حوادث آتشسوزی در عرصههای طبیعی و حفاظت مؤثرتر از سرمایههای ارزشمند محیط زیست منطقه باشیم.
نظر شما