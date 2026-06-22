به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: عصر دوشنبه محدودیتهای ترافیکی به مناسبت هفتم محرم و اجتماع هیئتهای مذهبی در میدان امیرچقماق برقرار میشود.
دستوار گفت: امروز از ساعت ۱۶ تقاطع بسیج (سلمان) و تقاطع سهراه مهدی، تقاطع بعثت و همچنین میدان شهید بهشتی به سمت مجموعه امیرچقماق مسدود است و تردد وسایل نقلیه ممنوع خواهد بود.
وی افزود: پارک خودرو در این مدت در اطراف میدان امیرچقماق ممنوع بوده و از رانندگان تقاضا میشود از مسیرهای جایگزین جهت تردد استفاده نمایند.
لازم به ذکر است؛ تجمع عاشورائیان در یزد هر ساله هفتم ماه محرم برگزار میشود این برنامه امسال نیز عصر دوشنبه در تکیه امیرچقماق از ساعت ۱۸ آغاز میشود.
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