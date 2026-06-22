به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محسن طاهری صبح دوشنبه در جمع پرسنل نیروی،انتظامی و مدیران استانی در سخنانی با تسلیت ایام ماه محرم و عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان اظهار کرد: ماه محرم، ماه تولا و تبراست و زیارت عاشورا نیز سرشار از آموزه‌های معرفتی در زمینه دوستی با اولیای الهی و بیزاری از دشمنان خداوند است.

وی با اشاره به جایگاه زیارت عاشورا در فرهنگ شیعه افزود: این زیارت شریف تنها یک عمل عبادی مقطعی نیست، بلکه یک مکتب دائمی برای شناخت مسیر حق و باطل در طول تاریخ است و نباید محدود به زمان خاصی شود، بلکه در تمام ایام سال باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: پس از گذشت نزدیک به هزار و ۴۰۰ سال از واقعه کربلا، همچنان پیام عاشورا زنده و جاری است و این پیام، انسان‌ها را به سمت شناخت حق، ایستادگی در برابر ظلم و دوری از مسیر باطل هدایت می‌کند.

طاهری با بیان اینکه محور اصلی تولی و تبری، دین خدا و تحقق سعادت بشر است، گفت: دوستی با اولیای الهی و دشمنی با دشمنان خدا، در واقع به معنای انتخاب مسیر صحیح زندگی و حرکت در مسیر هدایت الهی است.

وی ادامه داد: اگر در آموزه‌های دینی بر لعن دشمنان دین و سلام بر اولیای الهی تأکید شده است، این موضوع صرفاً یک بیان احساسی نیست، بلکه یک معیار برای شناخت جبهه حق در هر عصر و زمان است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت تطبیق آموزه‌های عاشورا با شرایط امروز جامعه اظهار کرد: امروز نیز مانند گذشته باید دوست و دشمن را بر اساس معیارهای دینی شناخت و در مسیر حمایت از جبهه حق و مقابله با جبهه باطل گام برداشت.

وی افزود: دشمنان دین خدا در هر عصر ممکن است شکل و ظاهر متفاوتی داشته باشند، اما ماهیت دشمنی آنان با حقیقت دین و ارزش‌های الهی تغییر نمی‌کند و این مسئله نیازمند بصیرت و شناخت دقیق است.

طاهری با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در احیای فرهنگ عاشورا گفت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و هدایت‌های امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب، مفاهیم عاشورایی از جمله تولی و تبری در بستر جامعه اسلامی احیا شد و ملت ایران توانستند این آموزه‌ها را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی به کار گیرند.

وی افزود: امام راحل (ره) با صراحت، استکبار جهانی را به عنوان مصداق دشمنی با امت اسلامی معرفی کردند و مردم ایران نیز با درک صحیح از این حقیقت، مسیر انقلاب را با ایثار و فداکاری طی کردند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش مردم در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: تقدیم هزاران شهید در دوران دفاع مقدس، شهدای ترور و شهدای امنیت، نشان‌دهنده عمق باور مردم به مکتب عاشورا و استمرار روحیه مقاومت در جامعه است.

وی ادامه داد: ملت ایران در طول سال‌های پس از انقلاب، همواره در کنار آرمان‌های انقلاب و رهبری ایستاده‌اند و این همراهی موجب تثبیت و اقتدار نظام اسلامی شده است.

طاهری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای حوادث مختلف کشور گفت: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون فداکاری کسانی است که جان خود را در راه حفظ ارزش‌ها و امنیت مردم تقدیم کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تعاملات بین‌المللی و تجربه‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تجربه‌های مختلف در حوزه مذاکرات و توافق‌های بین‌المللی از جمله برجام نشان داده است که برخی طرف‌های مقابل به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: بدعهدی‌های مکرر دشمنان، به‌ویژه آمریکا، در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، نشان می‌دهد که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی به توافقات بین‌المللی اعتماد کامل داشت.

طاهری تأکید کرد: در عین استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی، باید منافع ملی و عزت کشور به‌طور کامل حفظ شود و تجربه‌های گذشته نیز چراغ راه آینده در تصمیم‌گیری‌ها باشد.

وی ادامه داد: مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان، هزینه‌های سازش را به‌مراتب کاهش داده و مسیر پیشرفت کشور را هموارتر کرده است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت وحدت و انسجام ملی گفت: یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور، حفظ همبستگی اجتماعی و پرهیز از هرگونه اختلاف و تفرقه است؛ چرا که دشمنان همواره در پی سوءاستفاده از اختلافات داخلی هستند.

وی افزود: حمایت از مسئولان در کنار مطالبه‌گری دلسوزانه، می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و حل مشکلات کشور باشد و این رویکرد باید به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه تقویت شود.