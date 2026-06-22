محدودیت های ترافیکی یوم العباس در زنجان اجرا می شود

سرهنگ سید حبیبالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و افزایش حجم ترددهای شهری در این ایام، گفت: همانند سالهای گذشته، پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان برنامهریزی ویژهای برای مدیریت ترافیک و تأمین امنیت مراسمهای عزاداری محرم در سطح شهر انجام داده است.
وی با بیان اینکه در روزهای هشتم و یازدهم محرم، دستههای عظیم عزاداری حسینیه اعظم و زینبیه اعظم زنجان برگزار میشود، افزود: با توجه به حضور گسترده مردم و عزاداران از نقاط مختلف استان و کشور در این مراسمها، محدودیتها و تمهیدات ترافیکی خاصی در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم و خیابانهای اطراف اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان با تأکید بر اینکه حفظ امنیت، آرامش و سلامت عزاداران از مهمترین اهداف اجرای این محدودیتها است، تصریح کرد: پلیس با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود و استقرار نیروهای راهور در نقاط مختلف شهر، تلاش خواهد کرد تا ضمن تسهیل عبور و مرور، از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری کند.
وی ادامه داد: در این ایام با تخلفات رانندگی که موجب اخلال در نظم ترافیکی، ایجاد مزاحمت برای عزاداران یا تهدید امنیت شهروندان شود، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت و مأموران پلیس راهور به صورت ویژه وضعیت معابر و تردد خودروها را رصد خواهند کرد.
موسوی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با هیئتهای مذهبی استان، خاطرنشان کرد: نکات و الزامات مرتبط با حوزه راهنمایی و رانندگی به مسئولان هیئتهای مذهبی ابلاغ شده و از آنان خواسته شده است از هرگونه اقدام منجر به انسداد معابر عمومی خودداری کنند.
وی افزود: همچنین هیئتها باید نسبت به رعایت مسائل ایمنی و جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی ناشی از برپایی داربستها، ایستگاههای صلواتی، محلهای توزیع نذورات و سایر تجهیزات در معابر شهری اهتمام ویژه داشته باشند و مسئولیت هرگونه اختلال احتمالی را بر عهده بگیرند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان به رانندگان توصیه کرد در شبهای محرم با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از عزاداران در این ایام از پوششهای تیره و مشکی استفاده میکنند، امکان کاهش دید رانندگان وجود دارد؛ از این رو رعایت سرعت مطمئنه، توجه به عابران پیاده و رعایت فاصله ایمن ضروری است.
وی از عزاداران نیز خواست برای عبور از خیابانها و معابر از محلهای مجاز استفاده کنند و حتیالمقدور وسایل یا اقلامی با رنگهای روشن به همراه داشته باشند تا امکان رؤیت آنان توسط رانندگان افزایش یابد.
موسوی همچنین با اشاره به برخی رفتارهای مشاهدهشده در ایام عزاداری محرم اظهار داشت: گلآلود کردن خودروها اقدامی ممنوع است و پلیس با افرادی که اقدام به این کار کنند برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: شعارنویسی و نصب نوشتههای مذهبی بر روی خودروها نیز باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود و به نحوی نباشد که میدان دید راننده یا امکان مشاهده داخل خودرو را مختل کند؛ چرا که این موضوع میتواند مخاطرات ترافیکی و امنیتی به دنبال داشته باشد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با پلیس، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر و ایمنتر مراسمهای عزاداری ماه محرم را فراهم کنند و گفت: همراهی مردم و هیئتهای مذهبی نقش مهمی در مدیریت ترافیک و حفظ امنیت عزاداران خواهد داشت.
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