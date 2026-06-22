به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلینیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور اظهار کرد: برابر گزارشهای دریافتی، ترافیک در چند محور اصلی کشور سنگین است.
وی افزود: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز در محدوده جاجرود، شاهد ترافیک سنگین هستیم.
سرهنگ قلینیا با اشاره به وضعیت آزادراههای منتهی به پایتخت گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، حدفاصل شهرک جهاننما تا پل کلاک و همچنین محدودههای استاندارد و نظرآباد، ترافیک سنگین جریان دارد.
وی تصریح کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز محدوده پل حصارک با ترافیک سنگین مواجه است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم تردد در این محورها، ضمن مدیریت زمان سفر، با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ فاصله طولی، سفری ایمن داشته باشند.
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