به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی،پیش از ظهر دوشنبه، در مراسم نخستین سالگرد شهدای اقتدار سازمان بسیج و سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، فرهنگ بسیجی را برگرفته از مکتب عاشورا دانست و اظهار کرد: عامل اصلی ماندگاری انقلاب اسلامی پس از ولایت، فرهنگ بسیجی و تفکر مقاومت است.
وی با بیان اینکه بسیجی انسانی مؤمن، خداجو و رها از وابستگیهای دنیوی است، افزود: فرهنگ عاشورایی ملت ایران را در برابر توطئهها و دشمنیها مقاوم نگه داشته و دشمنان به خوبی میدانند تا زمانی که این فرهنگ زنده است، هیچ قدرتی توان شکست ملت ایران را نخواهد داشت.
نماینده ولیفقیه در سپاه با تجلیل از خانوادههای شهدا، آنان را صاحبان بزرگترین جهاد و ایثار دانست و گفت: خانوادههای معظم شهدا در کنار تحمل فراق عزیزان خود، رسالت سنگین ادامه راه شهدا را نیز بر دوش دارند.
حاجیصادقی با اشاره به نقش بسیج در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی تصریح کرد: ملت ایران و بسیجیان مؤمن بر آرمانهای انقلاب، ولایت و مقاومت پایبند هستند و هرگز از اصول و ارزشهای خود عقبنشینی نخواهند کرد.
وی درباره رویکرد جمهوری اسلامی در قبال دشمنان نیز اظهار داشت: اگر مذاکرهای انجام شود، از موضع عزت، اقتدار و پیروزی خواهد بود و جمهوری اسلامی در برابر زیادهخواهیهای استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی کوتاه نخواهد آمد.
نماینده ولیفقیه در سپاه در پایان با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) و سازمان بسیج مستضعفین، آنان را الگوهای ایثار، مقاومت و ولایتمداری توصیف کرد.
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