«راپسودی آتلانتیک» بهترین فیلم جشنواره شانگهای ۲۰۲۶ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با اهدای جوایز جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای ۲۰۲۶ و اهدای جایزه بهترین فیلم به «راپسودی آتلانتیک» به کارگردانی ژونگ کایفنگ، بیست و هشتمین دوره جوایز جام طلایی شانگهای به پایان رسید.

این فیلم چینی که جایزه بهترین فیلمبرداری را نیز برای هائو جیایوئه به ارمغان آورد، اولین نمایش جهانی خود را در همین جشنواره تجربه و ژونگ در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره چگونگی شکل‌دهی به فضای فیلم از طریق نورپردازی طبیعی و طراحی صدای محیط صحبت کرد. داستان فیلم در شمال شرقی چین اتفاق می‌افتد و یین فانگ در آن بازی می‌کند. شخصیت اصلی فیلم به عنوان چهره‌ای از آن دوران خوانده شده، کسی که می‌خواست سر و صدای زیادی به پا کند اما در نهایت بازیچه زمانه شد.

ژونگ هنگام پذیرش جایزه‌اش گفت: «راپسودی آتلانتیک» فیلمی نیست که به مخاطبان پاسخ‌های آماده بدهد، اما این جایزه پاسخ خودم را به من داده است؛ پشتکار، اشتیاق، سخت‌کوشی و ایمان.

جایزه بزرگ هیئت داوران به نیکولاس رینکون گیل برای فیلم «ایلومینادا» از بلژیک رسید.

یاسین ال ادریسی از مراکش جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم «حلیمه»، یک درام واقع‌گرایانه اجتماعی درباره حشیش دریافت کرد. این فیلم بازگشت مراکش به رقابت اصلی جام طلایی پس از ۲۷ سال غیبت را رقم زد.

فیلم ال ادریسی که از پیشینه خود به عنوان عکاس خبری برای ساخت این فیلم استفاده کرده، همچنین برای بازیگر نقش اصلی خود جایزه برد و خدیجه آماری بازیگر پیشکسوت نقش‌های کوچک مراکشی که قبلاً هرگز در یک فیلم بلند بازی نکرده بود، جایزه بهترین بازیگر زن را برای این فیلم دریافت کرد.

ژانگ سونگ‌ون جایزه بهترین بازیگر مرد را برای فیلم «راز در جعبه»، محصول مشترک چین و هنگ کنگ به کارگردانی فرانکی تام گونگ-یوئن و بازسازی فیلم معمایی قتل آئو یونگ پینگ کئونگ، دریافت کرد. ژانگ، یکی از برجسته‌ترین بازیگران درام چین است.

جایزه بهترین فیلمنامه به ریس چلیک برای «شب کوری»، محصول مشترک ترکیه و آلمان، اهدا شد. این فیلم، دومین فیلم از سه‌گانه چلیک پس از «شب سکوت» (که در شصت و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین برنده خرس بلورین شد)، علیه کودتای نظامی ۱۹۸۰ ترکیه است و بر شخصیت‌هایی تمرکز دارد که در تاریکی - چه از نظر ادبی و چه از نظر سیاسی - سیر می‌کنند.

سوزان هاینریش از آلمان جایزه دستاورد هنری را برای فیلم «مادر بدبخت» دریافت کرد. این فیلم محصول مشترک آلمان و فرانسه، اولین نمایش جهانی خود را هم زمان در جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای و جشنواره بین‌المللی فیلم مونیخ تجربه کرد.

برندگان بخش استعدادهای جدید آسیایی

در بخش استعدادهای جدید آسیایی، فیلم «اولین طعم او» به کارگردانی گونگ یی‌ون و با حمایت پروژه جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای برنده جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر زن برای ما فوفو بازیگر نقش اول، شد. این فیلم درباره دختری شیفته نویسندگی است که در یک محیط دانشگاهی به دنبال هویت و عشق اول خود می‌گردد.

جایزه بهترین کارگردانی در بخش استعدادهای نوظهور آسیا به «سومپات چیدگاسورنپونگسه» برای فیلم «۹ معبد تا بهشت» رسید. این فیلم اولین فیلم بلند این کارگردان تایلندی و درباره زیارت یک روزه یک خانواده از ۹ معبد بودایی است. چیدگاسورنپونگسه که بیش از ۲ دهه به عنوان دستیار کارگردان آپیچاتپونگ ویراستاکول در فیلم‌هایی از جمله «یادگاری» و «گورستان شکوه» فعالیت داشته، اولین نمایش جهانی این فیلم را در بخش ۲ هفته کارگردانان کن تجربه کرد. جایزه بهترین بازیگر مرد در همین بخش به «سومپاپ سونگکامپول» برای همین فیلم رسید.

جایزه بهترین فیلمنامه در این بخش به «ریدهام جانوه» برای فیلم «ماه شکارچی» محصول مشترک هند و آلمان اهدا شد. جانوه که آثارش را بر مناظر کوهستانی متمرکز کرده است، در یک نشست مطبوعاتی درباره طبیعت در این فیلم صحبت کرد که مانند آینه‌ای عمل می‌کند که سوژه انسانی خود را فروتنانه ستایش می‌کند.

جایزه بهترین فیلمبرداری این بخش به سمیول کریم شوپتاک برای فیلم «دختر نابینا و یک فیل» به کارگردانی ایشتیاک احمد زید اهدا شد. این فیلم محصول مشترک بنگلادش و آلمان، اولین نمایش جهانی خود را در این جشنواره تجربه کرد.

جشنواره شانگهای همچنین جایزه بهترین مستند را به «یادداشت‌های ناشنیده»، محصول چین به کارگردانی گو یون اهدا کرد که رابطه پدر-پسری را در طول چندین سال از طریق دیالوگ‌های تکراری دنبال می‌کند.

جایزه بهترین انیمیشن به «لوسی گمشده» به کارگردانی اولیویه کلرت از فرانسه اهدا شد که از میان پنج فیلم منتخب شامل ۲ محصول مشترک اروپایی دیگر و «گارودا: جرات رویاپردازی» از اندونزی انتخاب شد.

در بخش‌ فیلم کوتاه، بهترین فیلم کوتاه انیمیشن به «اگر فقط» به کارگردانی آدا گوونیر از بلژیک و بهترین فیلم کوتاه لایو اکشن به «پرنده نشسته» به کارگردانی آتنا هان از کانادا اهدا شد.

در مراسم اهدای جوایز جام طلایی، بخشی از برنامه به هنرهای رزمی وینگ چون اختصاص یافت و کلیپی از فیلم «استاد بزرگ» وونگ کاروای پخش شد.

مراسم با اهدای جایزه بهترین فیلم توسط تونی لئونگ رئیس هیئت داوران این دوره به پایان رسید و پس از آن فیلم اختتامیه «لحظه تعیین‌کننده» به نمایش درآمد.